Vb-2026 – Anglia a francia válogatott legyőzésével bronzérmes

Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6–4-re legyőzte a francia csapatot.

A gólokat a parádés meccsen Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – a harmadikat 11-esből), Bellingham (90+8.), illetve Mbappé (48., 66.), Barcola (54.) és Dembélé (90+6.) szerezte.

Az angolok hatvan év után szereztek újra érmet világbajnokságon, 1966-ban az első helyen végeztek.

Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. vb-meccsével, a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.

A döntő vasárnap 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/FIFA

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