Vb-2026 – Döntőbe jutott a spanyol válogatott

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2–0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében.

Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt.

A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia–Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.

Forrás: MTI

Nyitókép: fifa.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →