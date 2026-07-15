Vb-2026 – Döntőbe jutott a spanyol válogatott
Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2–0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében.
Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt.
A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia–Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.
Forrás: MTI
Nyitókép: fifa.com
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