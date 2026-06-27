Vb-2026 – A Zöld-foki Köztársaság továbbjutott a csoportjából
A Zöld-foki Köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, három pontjával pedig a második helyen jutott tovább a 32 közé.
Az újonc Zöld-foki Köztársaság három döntetlennel ment tovább a kieséses szakaszba, amelyben a címvédő argentin csapattal játszik jövő hét pénteken Miamiban.
A szaúdi válogatott sorozatban hatodik világbajnokságán nem jutott túl a csoportkörön, ami korábban csak egyszer, még 1994-ben sikerült.
Forrás: MTI
Nyitókép: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →