Vb-2026 – A Zöld-foki Köztársaság továbbjutott a csoportjából

A Zöld-foki Köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott a szaúdi csapattal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, három pontjával pedig a második helyen jutott tovább a 32 közé.

Az újonc Zöld-foki Köztársaság három döntetlennel ment tovább a kieséses szakaszba, amelyben a címvédő argentin csapattal játszik jövő hét pénteken Miamiban.

A szaúdi válogatott sorozatban hatodik világbajnokságán nem jutott túl a csoportkörön, ami korábban csak egyszer, még 1994-ben sikerült.

Forrás: MTI

Nyitókép: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →