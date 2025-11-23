Las Vegas-i Nagydíj: Norrist és Piastrit is kizárták

A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, a második helyezett és a világbajnoki összetettben éllovas Lando Norrist, valamint a futamon negyedik, a pontversenyben második Oscar Piastrit is kizárták utólag a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjról.

A formula1.com-on olvasható közlemény szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azzal indokolt, hogy a viadal utáni ellenőrzések során kiderült, mindkét autó kopólemeze – a padlólemez hátsó része – vékonyabbnak bizonyult a megengedettnél.

A csapat illetékesei a meghallgatása során nem tudtak elfogadható magyarázattal szolgálni, ezért a brit Norrist és az ausztrál Piastrit is kizárták a versenyből. Mindez azt is jelenti, hogy a brit George Russell (Mercedes) előrelépett másodiknak, az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig a 17. helyről rajtolva harmadik lett Las Vegasban.

A vb-éllovas Norris előnye így két fordulóval a zárás előtt 24 pont a csapattársa, valamint a vasárnapi futamot megnyert, címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) előtt.

A jövő hétvégén Katarban az idény utolsó sprintfutamos hétvégéjét rendezik, egy héttel később a szezonzáró Abu Dzabi Nagydíjra kerül sor.

Forrás: MTI

Kapcsolódó: