Lezajlott a III. Rákóczi Genius Kézilabda Kupa

Kárpátalja.ma Sport

2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre teljes kárpátaljai lefedettséggel. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkban.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben 20 Kézilabda Tehetségpontban végez kézilabda tehetséggondozó munkát. A Tehetségpontokban 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 7 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung), 52 csoportban, 26 testnevelő tanár foglalkozik.

S.sz.Kézilabda Tehetségpont neveTanulók számaOktatók száma
1.Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont151
2.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)181
3.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)372
4.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)152
5.Csepei Kézilabda Tehetségpont611
6.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont651
7.Huszti Kézilabda Tehetségpont1325
8.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont121
9.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont281
10.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont291
11.Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont191
12.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont141
13.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont491
14.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont341
15.Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont431
16.Sislóci Kézilabda Tehetségpont271
17.Técsői Kézilabda Tehetségpont511
18.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont842
19.Ungvári Kézilabda Tehetségpont652
20.Viski Kézilabda Tehetségpont101
Összesen80826

A 20 Tehetségpont korcsoport szerinti bontása

Korcsoport
U8–9 (3–4. osztály)170
U10–11 (5–6. osztály)245
U12–13 (7–8. osztály)247
U14 (9. osztály)93
U15 (10. osztály)44
U16 (11. osztály)7
U17+ (Szakgimnázium)2
Összesen808

2025. december 6-án, immár harmadik alkalommal került megrendezésre 3 helyszínen (RE Egészségügyi- és Sportcentruma, II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete, „Kárpátalja” Sportkomplexum) a Rákóczi Genius Kézilabda Kupa. Az ünnepélyes megnyitóra a Rákóczi Egyetemen került sor.

A kézilabda sport újjáélesztése, a tehetségek támogatása és a versenyzési lehetőségek biztosítása nemcsak sportcélokat szolgál, hanem hozzájárul a kárpátaljai magyar fiatalok testi, lelki és közösségi fejlődéséhez is. A Kupa ennek a hosszú és következetes szakmai munkának a gyümölcse, amely minden résztvevő gyermek számára felejthetetlen élményt és értékes tapasztalatot jelent.

A Kupára 17 Tehetségpontból 30 csapat, 360 fiatal regisztrált, 20 edzővel (vannak edzők, akik több helyszínen is oktatnak).

S. sz.Kézilabda tehetségpont neveJelentkezett csapatok megnevezéseJelentkezett csapatok létszámaÖsszlétszámOktató neve
1.AknaszlatinaiMárámures1515Bozsuk Júlia
2.Beregszász 1. sz.Beregszász Tehetségpont Mini1616Kaszonyi Katalin
3.Beregszászi 2. sz.Beregszász1515
4.Beregszászi 3. sz.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont1212Medve Maxim
5.CsepeiCsepei Középiskola1010Iszák Anatolij
6.FeketeardóiTornádó1327Grigorovics Igor
Fantom14
7.HusztiDraco Huszt 11284Kondrás Viktória
Draco Sport Hub12
Lipcha 112Hernesij Jurij
Dragovo12Teterja Vászil
Lipcha 212Hernesij Jurij
Draco Huszt 212Perec Jároszláva
Draco Huszt 312Seregij Jenő
8.KereknyeiKereknye 1816Altunina Tetjána
Kereknye 28
9.NagyberegiNagyberegi Vadmacskák1515Biró Béla
10.NagydobronyiNagydobrony Líceum1111Szanyi-Szabó János
11.NagyszőlősiKézi Csillagok1010Oláh Ildikó
Kézi Kapitányok9
Lucky Team11
12.PéterfalvaiVarjak1515Szilágyi Zoltán
13.SislóciSislóc1212Peleskó Artúr
14.TécsőiTécső 11818Számárszki Román
 Técső 212
15.TiszabökényiTitánok1032Borgátó Szilvia
Sasok11
Bátrak11Szilágyi Zoltán
16.UngváriDayka Gábor Líceum1111Beke Diána
17.ViskiKC Visk99Munkácsi Inga
Összesen:3036036020

Regisztrálni három kategóriában – fiú, lány és vegyes – és 7 versenykategóriába lehetett, 4 korcsoportban 2025. október 6. – november 7. között, ez idő alatt 17 oktatási intézmény nyújtotta be jelentkezését a 37 regisztrált oktatási intézményből.

S. sz.KategóriaCsapatnévCsapat létszámCsapatok számaCsapatok létszámaTehetségpont neveIskola neve
1.Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)Márámures15573AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János Líceum
Beregszászi Tehetségpont Mini16Beregszászi 1. sz.Beregszászi  Horváth Anna Gimnázium
Lipcha 112HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Dragovo12HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Técső 118TécsőiTécsői  Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
2.Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)Csepei Középiskola10328CsepeiCsepei Oktatási Nevelési Központ
Kereknye 18KereknyeKereknyei Líceum
Titánok10TiszabökényTiszabökényi Gimnázium
3.Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek)Draco Huszt 112551HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Draco Sport Hub12HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Kereknye 28KereknyeiKereknyei Líceum
Kézi Csillagok10NagyszőlősiNagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
KC Visk9ViskiKárpátaljai Magyar Líceum Viski Hálózat
4.Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)Beregszász15338Beregszászi 2. sz.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
Lipcha 212HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Dayka Gábor Líceum11UngváriUngvári Dayka Gábor Líceum
5.Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek)Tornádó13560FeketeardóFeketeardói Középiskola
Draco Huszt 212HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Kézi Kapitányok9NagyszőlősiNagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
Varjak15PéterfalvaiPéterfalvai Református Líceum
Sasok11TiszabökényTiszabökényi Gimnázium
6.Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek)Fantom14564FeketeardóFeketeardói Középiskola
Draco Huszt 312HusztiHuszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
Nagyberegi Vadmacskák15NagyberegiNagyberegi Dobrai Péter Középiskola
Técső 212TécsőiTécsői  Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
Bátrak11TiszabökényTiszabökényi Gimnázium
7.Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont12446Beregszászi 3. sz.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
Lucky Team11NagyszőlősiNagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
Nagydobrony Líceum11NagydobronyiNagydobronyi Líceum
Sislóc12SislóciSislóci Líceum
Összesen:36030360 

A III. Rákóczi GENIUS Kézilabda Kupa a kárpátaljai magyar gyermekek számára olyan esemény, amely túlmutat egy egyszerű sportverseny keretein. A 10–18 éves korosztályból érkező, 360 fiatalból és 30 csapatból álló mezőny azt bizonyítja, hogy a rendezvény valós igényt elégít ki: lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek találkozzanak, együtt mozogjanak, kikapcsolódjanak, és megéljék a közösséghez tartozás élményét. A tornán a sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem összekötő kapocs a kárpátaljai települések gyermekei között, akik így közös élményekkel gazdagodhatnak.

A torna körmérkőzéssel zajlott.

S.sz.KorosztályNemekJátékosok számaJátékidő (perc)
1.U10-11Lány, fiú, vegyes4+12×10
2.U12-13Vegyes5+12×12
3.U12-13Lány5+12×12
4.U14-15Vegyes6+12×12
5.U16-18Fiú6+12×12

S. sz.Kategória neveJelentkezett csapatok számaJelentkezett fő
1.Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)573
2.Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)328
3.Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek)551
4.Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)338
5.Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek)560
6.Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek)564
7.Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)446
ÖSSZESEN:30360

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:

  • Orosz Ildikó – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem elnöke, a rendezvény házigazdája
  • Csernicskó István – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem rektora, a rendezvény házigazdája
  • Berghauer Sándor – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese
  • Rezes Károly – A Beregszászi Járási Tanács elnöke
  • Csizmár Iván – A II. Rákóczi Egyetem rektorhelyettese
  • Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja
  • Soós Katalin – a II. Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója
  • Vizáver Árpád – a II. Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója
  • Borisz Petrovszkij – az Ungvári „Kárpáti” női kézilabda csapat edzője

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

U10–11 fiú csapat kategória:

  1. hely: Titánok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Csepei Középiskola (Csepei Kézilabda Tehetségpont)

U10–11 lány csapat kategória:

  1. hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Márámures (Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Dragovo (Huszti Kézilabda Tehetségpont)

U10–11 vegyes csapat kategória:

  1. hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: KC Visk (Viski Kézilabda Tehetségpont)

U12–13 lány csapat kategória:

  1. hely: Dayka Gábor Líceum (Ungvári Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Beregszász (Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Lipcha 2 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)

U12–13 vegyes csapat kategória:

  1. hely: Varjak (Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Tornádó (Feketeardói Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Sasok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)

U14–15 vegyes csapat kategória:

  1. hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Draco Khust 1 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Nagyberegi vadmacskák (Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont)

U16–18 fiú csapat kategória:

  1. hely: Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont)
  2. hely: Lucky Team (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
  3. hely: Nagydobrony Líceum (Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont)

A megmérettetésen a csapatok emléklapot, oklevelet, labdákat, kupákat és érméket vettek át.

A Kupa megvalósulását a Magyar Kormány, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatta.

Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez! Valamennyi csapatnak köszönjük a részvételt!

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány