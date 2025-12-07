Lezajlott a III. Rákóczi Genius Kézilabda Kupa
2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre teljes kárpátaljai lefedettséggel. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkban.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben 20 Kézilabda Tehetségpontban végez kézilabda tehetséggondozó munkát. A Tehetségpontokban 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 7 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung), 52 csoportban, 26 testnevelő tanár foglalkozik.
|S.sz.
|Kézilabda Tehetségpont neve
|Tanulók száma
|Oktatók száma
|1.
|Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont
|15
|1
|2.
|Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
|18
|1
|3.
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
|37
|2
|4.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)
|15
|2
|5.
|Csepei Kézilabda Tehetségpont
|61
|1
|6.
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|65
|1
|7.
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|132
|5
|8.
|Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
|12
|1
|9.
|Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
|28
|1
|10.
|Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
|29
|1
|11.
|Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont
|19
|1
|12.
|Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
|14
|1
|13.
|Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
|49
|1
|14.
|Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
|34
|1
|15.
|Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont
|43
|1
|16.
|Sislóci Kézilabda Tehetségpont
|27
|1
|17.
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|51
|1
|18.
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|84
|2
|19.
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|65
|2
|20.
|Viski Kézilabda Tehetségpont
|10
|1
|Összesen
|808
|26
A 20 Tehetségpont korcsoport szerinti bontása
|Korcsoport
|fő
|U8–9 (3–4. osztály)
|170
|U10–11 (5–6. osztály)
|245
|U12–13 (7–8. osztály)
|247
|U14 (9. osztály)
|93
|U15 (10. osztály)
|44
|U16 (11. osztály)
|7
|U17+ (Szakgimnázium)
|2
|Összesen
|808
2025. december 6-án, immár harmadik alkalommal került megrendezésre 3 helyszínen (RE Egészségügyi- és Sportcentruma, II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete, „Kárpátalja” Sportkomplexum) a Rákóczi Genius Kézilabda Kupa. Az ünnepélyes megnyitóra a Rákóczi Egyetemen került sor.
A kézilabda sport újjáélesztése, a tehetségek támogatása és a versenyzési lehetőségek biztosítása nemcsak sportcélokat szolgál, hanem hozzájárul a kárpátaljai magyar fiatalok testi, lelki és közösségi fejlődéséhez is. A Kupa ennek a hosszú és következetes szakmai munkának a gyümölcse, amely minden résztvevő gyermek számára felejthetetlen élményt és értékes tapasztalatot jelent.
A Kupára 17 Tehetségpontból 30 csapat, 360 fiatal regisztrált, 20 edzővel (vannak edzők, akik több helyszínen is oktatnak).
|S. sz.
|Kézilabda tehetségpont neve
|Jelentkezett csapatok megnevezése
|Jelentkezett csapatok létszáma
|Összlétszám
|Oktató neve
|1.
|Aknaszlatinai
|Márámures
|15
|15
|Bozsuk Júlia
|2.
|Beregszász 1. sz.
|Beregszász Tehetségpont Mini
|16
|16
|Kaszonyi Katalin
|3.
|Beregszászi 2. sz.
|Beregszász
|15
|15
|4.
|Beregszászi 3. sz.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont
|12
|12
|Medve Maxim
|5.
|Csepei
|Csepei Középiskola
|10
|10
|Iszák Anatolij
|6.
|Feketeardói
|Tornádó
|13
|27
|Grigorovics Igor
|Fantom
|14
|7.
|Huszti
|Draco Huszt 1
|12
|84
|Kondrás Viktória
|Draco Sport Hub
|12
|Lipcha 1
|12
|Hernesij Jurij
|Dragovo
|12
|Teterja Vászil
|Lipcha 2
|12
|Hernesij Jurij
|Draco Huszt 2
|12
|Perec Jároszláva
|Draco Huszt 3
|12
|Seregij Jenő
|8.
|Kereknyei
|Kereknye 1
|8
|16
|Altunina Tetjána
|Kereknye 2
|8
|9.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Vadmacskák
|15
|15
|Biró Béla
|10.
|Nagydobronyi
|Nagydobrony Líceum
|11
|11
|Szanyi-Szabó János
|11.
|Nagyszőlősi
|Kézi Csillagok
|10
|10
|Oláh Ildikó
|Kézi Kapitányok
|9
|Lucky Team
|11
|12.
|Péterfalvai
|Varjak
|15
|15
|Szilágyi Zoltán
|13.
|Sislóci
|Sislóc
|12
|12
|Peleskó Artúr
|14.
|Técsői
|Técső 1
|18
|18
|Számárszki Román
|Técső 2
|12
|15.
|Tiszabökényi
|Titánok
|10
|32
|Borgátó Szilvia
|Sasok
|11
|Bátrak
|11
|Szilágyi Zoltán
|16.
|Ungvári
|Dayka Gábor Líceum
|11
|11
|Beke Diána
|17.
|Viski
|KC Visk
|9
|9
|Munkácsi Inga
|Összesen:
|30
|360
|360
|20
Regisztrálni három kategóriában – fiú, lány és vegyes – és 7 versenykategóriába lehetett, 4 korcsoportban 2025. október 6. – november 7. között, ez idő alatt 17 oktatási intézmény nyújtotta be jelentkezését a 37 regisztrált oktatási intézményből.
|S. sz.
|Kategória
|Csapatnév
|Csapat létszám
|Csapatok száma
|Csapatok létszáma
|Tehetségpont neve
|Iskola neve
|1.
|Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)
|Márámures
|15
|5
|73
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Beregszászi Tehetségpont Mini
|16
|Beregszászi 1. sz.
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Lipcha 1
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Dragovo
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Técső 1
|18
|Técsői
|Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
|2.
|Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)
|Csepei Középiskola
|10
|3
|28
|Csepei
|Csepei Oktatási Nevelési Központ
|Kereknye 1
|8
|Kereknye
|Kereknyei Líceum
|Titánok
|10
|Tiszabökény
|Tiszabökényi Gimnázium
|3.
|Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek)
|Draco Huszt 1
|12
|5
|51
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Draco Sport Hub
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Kereknye 2
|8
|Kereknyei
|Kereknyei Líceum
|Kézi Csillagok
|10
|Nagyszőlősi
|Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|KC Visk
|9
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum Viski Hálózat
|4.
|Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)
|Beregszász
|15
|3
|38
|Beregszászi 2. sz.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Lipcha 2
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Dayka Gábor Líceum
|11
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|5.
|Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek)
|Tornádó
|13
|5
|60
|Feketeardó
|Feketeardói Középiskola
|Draco Huszt 2
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Kézi Kapitányok
|9
|Nagyszőlősi
|Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|Varjak
|15
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|Sasok
|11
|Tiszabökény
|Tiszabökényi Gimnázium
|6.
|Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek)
|Fantom
|14
|5
|64
|Feketeardó
|Feketeardói Középiskola
|Draco Huszt 3
|12
|Huszti
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|Nagyberegi Vadmacskák
|15
|Nagyberegi
|Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
|Técső 2
|12
|Técsői
|Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
|Bátrak
|11
|Tiszabökény
|Tiszabökényi Gimnázium
|7.
|Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont
|12
|4
|46
|Beregszászi 3. sz.
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Lucky Team
|11
|Nagyszőlősi
|Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|Nagydobrony Líceum
|11
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Sislóc
|12
|Sislóci
|Sislóci Líceum
|Összesen:
|360
|30
|360
A III. Rákóczi GENIUS Kézilabda Kupa a kárpátaljai magyar gyermekek számára olyan esemény, amely túlmutat egy egyszerű sportverseny keretein. A 10–18 éves korosztályból érkező, 360 fiatalból és 30 csapatból álló mezőny azt bizonyítja, hogy a rendezvény valós igényt elégít ki: lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek találkozzanak, együtt mozogjanak, kikapcsolódjanak, és megéljék a közösséghez tartozás élményét. A tornán a sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem összekötő kapocs a kárpátaljai települések gyermekei között, akik így közös élményekkel gazdagodhatnak.
A torna körmérkőzéssel zajlott.
|S.sz.
|Korosztály
|Nemek
|Játékosok száma
|Játékidő (perc)
|1.
|U10-11
|Lány, fiú, vegyes
|4+1
|2×10
|2.
|U12-13
|Vegyes
|5+1
|2×12
|3.
|U12-13
|Lány
|5+1
|2×12
|4.
|U14-15
|Vegyes
|6+1
|2×12
|5.
|U16-18
|Fiú
|6+1
|2×12
|S. sz.
|Kategória neve
|Jelentkezett csapatok száma
|Jelentkezett fő
|1.
|Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)
|5
|73
|2.
|Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)
|3
|28
|3.
|Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek)
|5
|51
|4.
|Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)
|3
|38
|5.
|Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek)
|5
|60
|6.
|Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek)
|5
|64
|7.
|Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)
|4
|46
|ÖSSZESEN:
|30
|360
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:
- Orosz Ildikó – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem elnöke, a rendezvény házigazdája
- Csernicskó István – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem rektora, a rendezvény házigazdája
- Berghauer Sándor – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese
- Rezes Károly – A Beregszászi Járási Tanács elnöke
- Csizmár Iván – A II. Rákóczi Egyetem rektorhelyettese
- Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja
- Soós Katalin – a II. Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója
- Vizáver Árpád – a II. Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója
- Borisz Petrovszkij – az Ungvári „Kárpáti” női kézilabda csapat edzője
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
U10–11 fiú csapat kategória:
- hely: Titánok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Csepei Középiskola (Csepei Kézilabda Tehetségpont)
U10–11 lány csapat kategória:
- hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Márámures (Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Dragovo (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
U10–11 vegyes csapat kategória:
- hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: KC Visk (Viski Kézilabda Tehetségpont)
U12–13 lány csapat kategória:
- hely: Dayka Gábor Líceum (Ungvári Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Beregszász (Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Lipcha 2 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
U12–13 vegyes csapat kategória:
- hely: Varjak (Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Tornádó (Feketeardói Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Sasok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)
U14–15 vegyes csapat kategória:
- hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Draco Khust 1 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Nagyberegi vadmacskák (Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont)
U16–18 fiú csapat kategória:
- hely: Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Lucky Team (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Nagydobrony Líceum (Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont)
A megmérettetésen a csapatok emléklapot, oklevelet, labdákat, kupákat és érméket vettek át.
A Kupa megvalósulását a Magyar Kormány, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatta.
Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez! Valamennyi csapatnak köszönjük a részvételt!
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány