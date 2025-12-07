Lezajlott a III. Rákóczi Genius Kézilabda Kupa

2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre teljes kárpátaljai lefedettséggel. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkban.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben 20 Kézilabda Tehetségpontban végez kézilabda tehetséggondozó munkát. A Tehetségpontokban 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 7 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung), 52 csoportban, 26 testnevelő tanár foglalkozik.

S.sz. Kézilabda Tehetségpont neve Tanulók száma Oktatók száma 1. Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont 15 1 2. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 18 1 3. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 37 2 4. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 15 2 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 61 1 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 65 1 7. Huszti Kézilabda Tehetségpont 132 5 8. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 12 1 9. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 28 1 10. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 29 1 11. Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont 19 1 12. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 14 1 13. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 49 1 14. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 34 1 15. Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont 43 1 16. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 27 1 17. Técsői Kézilabda Tehetségpont 51 1 18. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 84 2 19. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 65 2 20. Viski Kézilabda Tehetségpont 10 1 Összesen 808 26

A 20 Tehetségpont korcsoport szerinti bontása

Korcsoport fő U8–9 (3–4. osztály) 170 U10–11 (5–6. osztály) 245 U12–13 (7–8. osztály) 247 U14 (9. osztály) 93 U15 (10. osztály) 44 U16 (11. osztály) 7 U17+ (Szakgimnázium) 2 Összesen 808

2025. december 6-án, immár harmadik alkalommal került megrendezésre 3 helyszínen (RE Egészségügyi- és Sportcentruma, II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete, „Kárpátalja” Sportkomplexum) a Rákóczi Genius Kézilabda Kupa. Az ünnepélyes megnyitóra a Rákóczi Egyetemen került sor.

A kézilabda sport újjáélesztése, a tehetségek támogatása és a versenyzési lehetőségek biztosítása nemcsak sportcélokat szolgál, hanem hozzájárul a kárpátaljai magyar fiatalok testi, lelki és közösségi fejlődéséhez is. A Kupa ennek a hosszú és következetes szakmai munkának a gyümölcse, amely minden résztvevő gyermek számára felejthetetlen élményt és értékes tapasztalatot jelent.

A Kupára 17 Tehetségpontból 30 csapat, 360 fiatal regisztrált, 20 edzővel (vannak edzők, akik több helyszínen is oktatnak).

S. sz. Kézilabda tehetségpont neve Jelentkezett csapatok megnevezése Jelentkezett csapatok létszáma Összlétszám Oktató neve 1. Aknaszlatinai Márámures 15 15 Bozsuk Júlia 2. Beregszász 1. sz. Beregszász Tehetségpont Mini 16 16 Kaszonyi Katalin 3. Beregszászi 2. sz. Beregszász 15 15 4. Beregszászi 3. sz. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont 12 12 Medve Maxim 5. Csepei Csepei Középiskola 10 10 Iszák Anatolij 6. Feketeardói Tornádó 13 27 Grigorovics Igor Fantom 14 7. Huszti Draco Huszt 1 12 84 Kondrás Viktória Draco Sport Hub 12 Lipcha 1 12 Hernesij Jurij Dragovo 12 Teterja Vászil Lipcha 2 12 Hernesij Jurij Draco Huszt 2 12 Perec Jároszláva Draco Huszt 3 12 Seregij Jenő 8. Kereknyei Kereknye 1 8 16 Altunina Tetjána Kereknye 2 8 9. Nagyberegi Nagyberegi Vadmacskák 15 15 Biró Béla 10. Nagydobronyi Nagydobrony Líceum 11 11 Szanyi-Szabó János 11. Nagyszőlősi Kézi Csillagok 10 10 Oláh Ildikó Kézi Kapitányok 9 Lucky Team 11 12. Péterfalvai Varjak 15 15 Szilágyi Zoltán 13. Sislóci Sislóc 12 12 Peleskó Artúr 14. Técsői Técső 1 18 18 Számárszki Román Técső 2 12 15. Tiszabökényi Titánok 10 32 Borgátó Szilvia Sasok 11 Bátrak 11 Szilágyi Zoltán 16. Ungvári Dayka Gábor Líceum 11 11 Beke Diána 17. Viski KC Visk 9 9 Munkácsi Inga Összesen: 30 360 360 20

Regisztrálni három kategóriában – fiú, lány és vegyes – és 7 versenykategóriába lehetett, 4 korcsoportban 2025. október 6. – november 7. között, ez idő alatt 17 oktatási intézmény nyújtotta be jelentkezését a 37 regisztrált oktatási intézményből.

S. sz. Kategória Csapatnév Csapat létszám Csapatok száma Csapatok létszáma Tehetségpont neve Iskola neve 1. Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek) Márámures 15 5 73 Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Beregszászi Tehetségpont Mini 16 Beregszászi 1. sz. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Lipcha 1 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Dragovo 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Técső 1 18 Técsői Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum 2. Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek) Csepei Középiskola 10 3 28 Csepei Csepei Oktatási Nevelési Központ Kereknye 1 8 Kereknye Kereknyei Líceum Titánok 10 Tiszabökény Tiszabökényi Gimnázium 3. Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek) Draco Huszt 1 12 5 51 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Draco Sport Hub 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Kereknye 2 8 Kereknyei Kereknyei Líceum Kézi Csillagok 10 Nagyszőlősi Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola KC Visk 9 Viski Kárpátaljai Magyar Líceum Viski Hálózat 4. Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek) Beregszász 15 3 38 Beregszászi 2. sz. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Lipcha 2 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Dayka Gábor Líceum 11 Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum 5. Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek) Tornádó 13 5 60 Feketeardó Feketeardói Középiskola Draco Huszt 2 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Kézi Kapitányok 9 Nagyszőlősi Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola Varjak 15 Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Sasok 11 Tiszabökény Tiszabökényi Gimnázium 6. Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek) Fantom 14 5 64 Feketeardó Feketeardói Középiskola Draco Huszt 3 12 Huszti Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola Nagyberegi Vadmacskák 15 Nagyberegi Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola Técső 2 12 Técsői Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum Bátrak 11 Tiszabökény Tiszabökényi Gimnázium 7. Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek) Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont 12 4 46 Beregszászi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete Lucky Team 11 Nagyszőlősi Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola Nagydobrony Líceum 11 Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum Sislóc 12 Sislóci Sislóci Líceum Összesen: 360 30 360

A III. Rákóczi GENIUS Kézilabda Kupa a kárpátaljai magyar gyermekek számára olyan esemény, amely túlmutat egy egyszerű sportverseny keretein. A 10–18 éves korosztályból érkező, 360 fiatalból és 30 csapatból álló mezőny azt bizonyítja, hogy a rendezvény valós igényt elégít ki: lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek találkozzanak, együtt mozogjanak, kikapcsolódjanak, és megéljék a közösséghez tartozás élményét. A tornán a sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem összekötő kapocs a kárpátaljai települések gyermekei között, akik így közös élményekkel gazdagodhatnak.

A torna körmérkőzéssel zajlott.

S.sz. Korosztály Nemek Játékosok száma Játékidő (perc) 1. U10-11 Lány, fiú, vegyes 4+1 2×10 2. U12-13 Vegyes 5+1 2×12 3. U12-13 Lány 5+1 2×12 4. U14-15 Vegyes 6+1 2×12 5. U16-18 Fiú 6+1 2×12

S. sz. Kategória neve Jelentkezett csapatok száma Jelentkezett fő 1. Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek) 5 73 2. Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek) 3 28 3. Általános iskolák vegyes csapat U10-11 (10-11 évesek) 5 51 4. Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek) 3 38 5. Általános iskolák vegyes csapat U12-13 (12-13 évesek) 5 60 6. Általános és középiskolás vegyes csapat U14-15 (14-15 évesek) 5 64 7. Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek) 4 46 ÖSSZESEN: 30 360

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:

Orosz Ildikó – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem elnöke, a rendezvény házigazdája

Csernicskó István – a megyei tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem rektora, a rendezvény házigazdája

Berghauer Sándor – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese

Rezes Károly – A Beregszászi Járási Tanács elnöke

Csizmár Iván – A II. Rákóczi Egyetem rektorhelyettese

Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja

Soós Katalin – a II. Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója

Vizáver Árpád – a II. Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója

Borisz Petrovszkij – az Ungvári „Kárpáti” női kézilabda csapat edzője

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

U10–11 fiú csapat kategória:

hely: Titánok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont) hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont) hely: Csepei Középiskola (Csepei Kézilabda Tehetségpont)

U10–11 lány csapat kategória:

hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont) hely: Márámures (Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont) hely: Dragovo (Huszti Kézilabda Tehetségpont)

U10–11 vegyes csapat kategória:

hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont) hely: Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont) hely: KC Visk (Viski Kézilabda Tehetségpont)

U12–13 lány csapat kategória:

hely: Dayka Gábor Líceum (Ungvári Kézilabda Tehetségpont) hely: Beregszász (Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont) hely: Lipcha 2 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)

U12–13 vegyes csapat kategória:

hely: Varjak (Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont) hely: Tornádó (Feketeardói Kézilabda Tehetségpont) hely: Sasok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)

U14–15 vegyes csapat kategória:

hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont) hely: Draco Khust 1 (Huszti Kézilabda Tehetségpont) hely: Nagyberegi vadmacskák (Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont)

U16–18 fiú csapat kategória:

hely: Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont) hely: Lucky Team (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont) hely: Nagydobrony Líceum (Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont)

A megmérettetésen a csapatok emléklapot, oklevelet, labdákat, kupákat és érméket vettek át.

A Kupa megvalósulását a Magyar Kormány, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatta.

Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez! Valamennyi csapatnak köszönjük a részvételt!

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány