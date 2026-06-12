Anzselika Ljasko lett az ukrán női 3×3-as kosárlabda-válogatott legmagasabban rangsorolt játékosa a világranglistán.

A Ukrán Kosárlabda Szövetség (FBU) közlése szerint a játékos a világbajnokságon nyújtott teljesítményének köszönhetően – ahol Ukrajna a 6. helyen végzett – 7 410 ponttal növelte ranglistapontjait. Ennek eredményeként összesen 64 555 ponttal a világranglista 46. helyére lépett előre.

A korábbi ukrán ranglistavezető, Darija Dubnjuk sérülés miatt az idei évben nem szerepel a válogatottban, így 63 629 ponttal a 49. helyre csúszott vissza.

A női világranglista top 250-ben további ukrán játékosok is szerepelnek: Miriam Uro-Nile (91. hely), Katerina Koval (108.), Anasztaszija Kovtun (196.), Veronika Koszmacs (203.), Karina Pancsuk (209.) és Bohdana Laphan (219.).

A férfiaknál két ukrán játékos található a legjobb 250-ben: Vladiszlav Mustjaca a 170., míg Artem Lopuhov a 234. helyet foglalja el.

A közeljövőben az ukrán női és férfi 3×3-as válogatott is részt vesz az Európa-bajnoki selejtezőn.

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