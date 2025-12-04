Lunin már télen távozhat a Real Madridtól

A spanyol sajtó értesülései szerint Andrij Lunin, a Real Madrid ukrán válogatott kapusa akár már a téli átigazolási időszakban elhagyhatja a királyi gárdát. A Madrid-Barcelona beszámolója alapján Xabi Alonso, a következő idényre készülő vezetőedző hat játékost jelölt meg, akiktől a klub rövid időn belül elköszönhet – és Lunin neve is felkerült a listára.

Bár a klub elégedett Lunin teljesítményével és szerepével, Florentino Pérez klubelnök kész elengedni a kapust legalább 10 millió euróért. A lap szerint Alonso prioritásként kezeli a keret megerősítését több kulcspozícióban, és olyan játékosok szerződtetését tervezi, akik jobban illenek az általa megálmodott stílushoz.

Más ukrán játékosok is nehéz helyzetben Európában

A spanyolországi hírek mellett Franciaországból is érkeztek aggasztó információk: beszámolók szerint Illja Zabarni sem győzte meg teljes mértékben a PSG vezetését. A Vipsg.fr úgy tudja, hogy a klub elégedetlen a játékos érettségével és stabilitásával, ezért akár a távozása is napirendre kerülhet. A párizsiak állítólag a Lazio játékosát, a Real Madrid-nevelésű Mario Gilát szemelték ki lehetséges pótlásként.

Kárpátalja.ma

Fotó: twitter.com/realmadrid