Magyar Kupa: kialakult az elődöntő mezőnye

Kisorsolták a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjének párosítását: a másodosztályú Budafok a Vasast fogadja, míg a Puskás Akadémia Zalaegerszegre utazik. A legjobb négy között a továbbjutás sorsa egy mérkőzésen dől el. A Budafok alacsonyabb osztályú csapat lévén biztos pályaválasztó volt a sorsolás előtt. Az elődöntő hivatalos játéknapja április 5-e, a döntőt pedig május 3-án rendezik a Puskás Arénában.

A MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében a Zalaegerszeg 4–1-es győzelmet aratott Mezőkövesden, ezzel elsőként jutott be a legjobb négy közé. Az élvonal sereghajtója, a Vasas a hétvégén Felcsúton parádézó Paks otthonában lépett pályára. A Vasas három gólt is szerzett, és Dombó bravúrjainak is köszönhetően csak kettőt kapott, így 3–2-es győzelemmel jutott tovább. A paksiaknál ismét eredményes volt a bajnokságban legutóbb duplázó Böde Dániel.

A labdarúgó NB II-ben szereplő Budafok nagy meglepetésre 2–0-ra legyőzte az élvonalban harmadik helyen álló Kisvárdát, ezzel bejutott a legjobb négy közé. A Debrecen 3–1-re kikapott odahaza a Puskás Akadémiától így a felcsútiak jutottak a legjobb négy csapat közé. Az első harminc másodpercen belül Gruber Zsombor megszerezte a vezetést a felcsútiaknak. A DVSC védelme közelről nézte, ahogy Artem Favorov ziccerpasszt ad a tizennyolc esztendős támadónak. A 12. percben aztán újabb sakk-matt szituáció alakult ki a Debrecen kapuja előtt, Jonathan Levi lövésébe Dusan Lagator csak beleérni tudott, s a labda a bal felső sarokba vágódott. A DVSC a 31. percben szépített: Ferenczi János ballal, 23 méterről hatalmas gólt lőtt, Markek Tamásnak esélye sem volt elérni a bal felső sarokba vágódó labdát. A 85. percben a DSVC szorításából egy kontraakció erejéig kiszabaduló vendégek két, néhány perccel korábban pályára lépő labdarúgó, Lamin Colley és Luciano Slagveer összjátéka után szerezték meg a harmadik góljukat, amivel végleg eldőlt a továbbjutás sorsa.

A sorsolás után kiderült, hogy az április 5-i elődöntőben a Budafok a Vasast fogadja, míg a Puskás Akadémia Zalaegerszegre utazik.

A Magyar Kupa döntőjét május 3-án rendezik a fővárosi Puskás Arénában.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mlsz.hu