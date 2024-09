Megyei másodosztály: hazai pályán kapott ki a Beregvidék SC

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Beregvidék SC a listavezető Alsókaraszlói FC-t (Zariccsja) látta vendégül a beregszászi Barátság Stadionban. A találkozón minimális vendégsiker született.

Az előző fordulóban a Beregvidék SC Perecsenyben lépett pályára, ahol 3–3-as döntetlent értek el. A listavezető Alsókaraszlói FC (Zariccsja) egy góllal bizonyult jobbnak az elmúlt fordulóban a sereghajtó pozícióból elmozduló Ilonokújfalui Csillag csapatánál (akik egy héttel korábban 7–4-re kiütötték a beregszásziakat). A Beregvidék SC az első körben idegenben pontot tudott szerezni a listavezető ellen, de ami akkor sikerült, a hazai találkozón már nem jött össze: a 40. percben Rudolf Peter megszerezte a találkozó egyetlen gólját, ami három pontot ért a vendégek számára.

Az Ilonokújfalui Csillag folytatta remek szereplését, és 1–0-ra legyűrte az Unggesztenyési Csillag-SPAR együttesét, akiket az első körben is le tudtak már győzni. A Munkácsi SC a másik unggesztenyési gárdát, a Csillagot látta vendégül, és a Latorca-partiak visszavágtak az idegenben elszenvedett vereségükért (az első körben 1–0-s Ung-vidéki siker született a két együttes összecsapásán). Az Őrdarmai Líder és a Perecsenyi FC mérkőzése nagy csatát ígért, a hazaiak az első körben elszenvedett 2–0-s vereségért vágtak volna vissza, ami nem jött össze számukra. A vendégek fordulatos találkozón gyűjtötték be a három pontot, a 74. percben Vladiszlav Mikuljak állította be a 2–3-as végeredményt.

A tabellát az Ilosva-vidéki Alsókaraszlói FC vezeti, hat-hat ponttal megelőzve a két unggesztenyési gárdát és a Munkácsi SC-t. A Beregvidék SC visszacsúszott az utolsó előtti helyre, a sereghajtó pedig az Őrdarmai Líder. A következő fordulóban az alsóházi rangadón a Beregvidék SC látja vendégül az őrdarmaiakat, és hazai győzelem esetén valamelyest felzárkózhatnak a középmezőnyhöz a beregszásziak.

Az ifjúsági csapatok versenyében szintén az Alsókaraszlói FC a listavezető (33 pont) – akik két góllal győzték le a beregszásziakat idegenben –, megelőzve az Unggesztenyési Csillag-SPAR FC-t (27 pont) és az egyaránt 18-18 pontos Munkácsi SC-t, illetve a Beregvidék SC-t.

Megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Beregvidék SC – Alsókaraszlói FC (Zariccsja) 0–1

Őrdarmai Líder FC – Perecsenyi FC 2–3

Munkácsi SC – Unggesztenyési Csillag FC 1–0

Ilonokújfalui Csillag FC – Unggesztenyési Csillag-SPAR FC 1–0

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 11 7 3 1 17-6 24 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR FC (Linci) 11 5 3 3 18-9 18 3. Munkácsi SC 11 6 0 5 14-9 18 4. Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 11 5 3 3 17-13 18 5. Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 11 4 1 6 18-25 13 6. Perecsenyi FC 11 3 3 5 15-20 12 7. Beregvidék SC (Beregszász) 11 3 3 5 21-27 12 8. Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnica) 11 2 2 7 13-24 8

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: SC Beregvidék/Facebook