Mikolenko meghosszabbította szerződését az Evertonnal

Vitalij Mikolenko elégedetten nyilatkozott új szerződése aláírását követően, amely értelmében 2029 nyaráig marad az angol Everton FC játékosa.

Vitalii Mykolenko has signed a new three-year Everton contract to commit his future to the Club until the end of June 2029. ✍️ — Everton (@Everton) June 8, 2026

A 25 éves ukrán védő elmondta, hogy örömmel és büszkeséggel tölti el a hosszabbítás, és kiemelte: már a klubhoz való 2022-es érkezésekor barátságos és támogató közeg fogadta.

Hozzátette, hogy az Evertonnál töltött első időszak nem volt könnyű, azonban a csapat – a klub minden tagjával együtt – közösségként küzdött a nehézségekkel, és mára erősebbé vált.

Mikolenko szerint a klubnál uralkodó stabil és támogató környezet kulcsszerepet játszik a fejlődésében, és úgy érzi, hogy folyamatosan jobb teljesítményre képes.

A játékos külön kiemelte a jelenlegi szakmai munka pozitív hatását is, valamint azt, hogy a csapat célja a tabellán való előrelépés és a következő szezonban minél jobb helyezés elérése. Ambíciói között szerepel egy trófea megszerzése is.

A 27 éves védő 2022-ben igazolt az Evertonhoz a Dinamo Kijev csapatától, és azóta alapemberré vált a Premier League-ben szereplő együttesnél. A klub közlése szerint Mikolenko az elmúlt idényben 36 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólpasszt adott. Összességében pedig már 158 tétmérkőzést játszott az Everton színeiben, ezeken 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →