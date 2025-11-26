Milánó 2026 – Fellobbant a láng Olümpiában

Szerdán délelőtt a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja.

A ceremóniára – a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt – a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban került sor, korlátozott nézőszámmal. Az ilyen helyzetekre vonatkozó protokollnak megfelelően a napsugarakat még hétfőn gyűjtötték össze parabolatükörrel, és ezúttal egy kehelyből került a láng az első fáklyára. A hétfői lánggyújtás ugyanakkor a megszokott koreográfia szerint zajlott, a „főpapnő” korhű jelmezben végezte a ceremóniát.

„A mai megosztott világban az ötkarikás játékok szimbolikus helyet foglalnak el. Kötelességünk és felelősségünk biztosítani, hogy a világ minden tájáról érkező sportolók békésen találkozhassanak”

– hangsúlyozta Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke.

A fáklya a nap folyamán útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathinaiko Stadiont. Csütörtökön szimbolikusan átadják az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják.

Az olaszországi út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d’Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.

A lángot hírességek is viszik majd, köztük Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

Az olimpiát 2026. február 6. és 22. között rendezik.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz