Nagyszőlősi döntetlen és szerednyei vereség a megyei bajnokságban

Továbbra sem találja régi formáját az elmúlt évek sikercsapata, a Nagyszőlősi FC, amely hazai pályán döntetlent játszott a kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság jelenlegi éllovasával, a Huszti FC csapatával. A kupadöntős Szerednyei FC szintén árnyéka régi önmagának, mivel hat fordulót követően a tabella utolsó helyén állnak 1 pontjukkal. A 6. fordulóban hazai pályán szenvedett vereséget az Ung-vidéki gárda az Ilosvai Buzsora csapatától.

A Nagyszőlősi FC 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a Huszti FC csapatával, és jelenleg a tabella negyedik helyén áll három győzelemmel és két döntetlennel. Az ugocsai gárda akár a tabella élére is ugorhat, ha megnyeri elhalasztott mérkőzését a Polenai FC ellen, de egyelőre mégsem meggyőző a több alapemberét is elveszítő egyesület játéka, akik a megyei kupa küzdelmeitől is korán búcsúztak.

A Szerednyei FC kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán az Ilosvai Buzsorától, és továbbra is nyeretlenek a bajnokságban. A Polenai FC a Rahói Kárpátitól hozta el a három pontot, miután 2:0-s győzelmet arattak idegenben. A Borhalmi-Újdávidházai Medvigy gólgazdag mérkőzésen 4:3-ra győzte le hazai pályán az Irhóci FC csapatát.

A nyugati zónában ismét nyolc gólt kapott a Felsőveresmarti FC, az Alsókerepeci FC után a Nagycsongovai FC is kitömte az ugocsai egyesületet. Az Alsókerepeci FC és az Iványi Kalász is folytatta menetelését, mindkét csapat idegenből hozta el a három pontot.

Kárpátaljai megyei bajnokság, 6. forduló:

Nagyszőlősi FC – Huszti FC 1:1

Borhalmi-Újdávidházai Medvigy – Irhóci FC 4:3

Rahói Kárpáti – Polenai FC 0:2

Szerednyei FC – Ilosvai Buzsora 1:3

A bajnokság állása: 1. Huszti FC 12 (12:8), 2. Borhalmi-Újdávidházai FC 12 (12:14), 3. Ilosvai Buzsora 11 (13:5), 4. Nagyszőlősi FC 11 (10:2), 5. Polenai FC 9 (14:8), 6. Rahói Kárpáti 4 (8:15), 7. Irhóci FC 3 (6:13), 8. Szerednyei FC 1 (4:14).

Kárpátaljai másodosztályú bajnokság, nyugati zóna:

1. csoport:

Nagycsongovai FC (Borzsavszke) – Felsőveresmarti FC (Nagykopány) 8:2

Alsókaraszlói FC (Zariccsa) – Beregkisfaludi FC (Szilce) 4:2

Nevickei vár Sportiskola – Alsókerepeci FC 2:3

A csoport állása: 1. Nagycsongovai FC 14 (25:12), 2. Alsókerepeci FC 14 (20:7), 3. Alsókaraszlói FC 10 (12:9), 4. Nevickei vár Sportiskola 6 (11:13), 5. Beregkisfaludi FC 4 (13:14), 6. Felsőveresmarti FC 3 (6:32).

2. csoport:

Felsőkerepeci Kárpáti – Iványi Kalász 2:4

Dolhai Borzsa – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 1:0

A csoport állása: 1. Iványi Kalász 15 (12:4), 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 7 (5:5), 3. Kincsesi Sólyom 6 (5:5), 4. Dolhai Borzsa 6 (4:6), 5. Felsőkerepeci Kárpáti 1 (5:11).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma