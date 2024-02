NB I: Debrecenben is győzött a Fradi, Varga ismét betalált

A címvédő Ferencvárosi TC a Debreceni VSC otthonában (1–2), a Fehérvár FC az MTK vendégeként (0–2), a Puskás Akadémia pedig Kisvárdán (0-2) gyűjtötte be a három pontot a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának szombati játéknapján.

A Puskás Akadémia negyedóra után egy szép támadás végén a válogatott Nagy Zsolt fejesével szerezte meg a vezetést Kisvárdán, aztán újabb 17 perc elteltével Komáromi György kapufáról bepattanó lövésével növelte a vendégek előnyét. Az utolsó helyen álló Kisvárda nem tudott mit kezdeni a felcsútiakkal, akik 45 perc alatt kétszer találták el a kaput. A fordulás után egyre veszélyesebbé váltak a hazaiak, de a Puskás Akadémia védelme tette a dolgát. A folytatásban a felcsútiak az eredmény megőrzésére törekedtek, ami sikerült is. A felcsúti együttes ezzel megszakította három találkozó óta tartó nyeretlenségi sorozatát, és feljött a negyedik helyre a tabellán. A Kisvárda egymás után harmadszor kapott ki, mindhárom alkalommal hazai pályán, így egyre mélyebb gödörben vannak a szabolcsiak.

A Fehérvár már az első percben gólhelyzetbe került az MTK otthonában, majd a 15. percben a vezetést is megszerezte a 19 éves Tóth Tamás révén. Ezután Stefanelli is betalált, szöglet után fejelt a hazaiak kapujába, ezzel a Fehérvár friss igazolása második mérkőzésén a második gólját szerezte. Az MTK-nak is akadt lehetősége a gólszerzésre, de a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat magabiztos előnyt dolgozott ki. Karakó a 85. percben büntetőt ítélt a Fehérvárnak kezezés miatt, de végül VAR-vizsgálat után labdaejtéssel folytatódott a játék. A vendégcsapat szervezett játékkal őrizte meg előnyét, az MTK pedig összességében nem tudott komoly zavart okozni a fehérváriak védelmében. A hazaiaknál végig a pályán volt az alsókerepeci Hej Viktor, aki a 73. percben egy szabálytalanságért sárgalapos figyelmeztetést kapott.

A DVSC–FTC mérkőzés kissé szerencsés debreceni góllal kezdődött: Manrique lövése megpattant egy ferencvárosi védőn, és a hálóba vágódott. A hazaiak nem örülhettek sokáig, mert bár többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, a fővárosiak mégis egyenlítettek a góllövőlistát vezető Varga Barnabás fejesével. A második félidőt előbb Bárány, majd Wingo ígéretes lövése vezette fel, de előbbi esetben a labda célt tévesztett, utóbbiban pedig Megyeri hárított. A 74. percben a Ferencváros, ellentámadásai egyikéből, vezetést szerzett Zachariassen fejesével. A hajrában a piros-fehérek hiába dolgoztak ki helyzeteket, nem tudtak egyenlíteni, így pont nélkül maradtak. A sorozatban negyedik sikerüket arató zöld-fehérek átvették a vezetést a tabellán a Pakstól, amely vasárnap lép pályára a Kecskemét ellen.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 20. forduló:

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 1–2

MTK–Fehérvár FC 0–2

A bajnokság állása: 1. Ferencvárosi TC 42 pont, 2. Paksi FC 40 pont, 3. Fehérvár FC 36 pont, 4. Puskás Akadémia 31 pont, 5. Debreceni VSC 29 pont, 6. MTK 28 pont, […] 10. Újpest FC 21 pont, 11. Mezőkövesd 15 pont, 12. Kisvárda FC 14 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu