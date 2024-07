NB I: győzött Újpesten a Puskás Akadémia, ikszelt Miskolcon a Paks

A Puskás Akadémia 2–1-re nyert Újpesten, négygólos meccsen nem bírt egymással a Diósgyőr és a Paks, és döntetlenre végzett a Kecskemét is a Fehérvár ellen a magyar labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának vasárnapi játéknapján.

A fölényben futballozó fővárosi lila-fehérek első helyzetére bő negyedórát kellett várni, amikor Tamás próbálkozását védte a felcsúti kapus. Nem sokkal később még közelebb jártak a gólhoz a fővárosiak, azonban Ljujic közelről a kapufára fejelte a labdát. A vendégek első kapura lövésére harminc percet kellett várni, Nagy Zsolt ugyan célt tévesztett, de ezután csapata uralta a játékot a szünetig hátralévő időben. Mindkét csapat támadólag lépett fel, előbb az újpesti kapuban Piscitelli, majd a túloldalon Pécsi is nagy bravúrral mutatott be. Bő tíz perc elteltével a hazai hálóőr még egy nagyot védett, de a kipattanót Colley a kapuba fejelte. Nem örülhetett sokáig a vendég együttes, mert Ljujic hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A felcsútiak ezt követően ismét megszerezték a vezetést: Colley szöglet után volt eredményes lábbal. Ezután több gól már nem született, így az átalakult fővárosi klub vereséggel kezdte az új idényt.

Miskolcon az első félidőben érett a paksi gól, ehhez képest meglepetésre a DVTK került előnybe, miután egy ellentámadást a montenegrói Marko Rakonjac lövéssel fejezett be, és 19 méterről a hálóba bombázott, a labda a kapufáról pattant be. Bognár György vezetőedző kettőt cserélt a szünetben, Böde Dánielt is beküldte, aki másfél perccel az újrakezdést követően kirobbant a védővonalból, és magabiztosan a hálóba lőtt, ezzel egyenlített a Magyar Kupa címvédője. A 64. percben Pozeg Vancas ziccerét Simon védte, majd a 78. percben Szatmári Csaba a tizenhatoson belül a kezével magasra felnyúlva elütötte a labdát Böde elől. A jogosan megítélt büntetőt Windecker József magabiztosan értékesítette, bár Odincov jó irányba vetődött. A 86. percben egy hazai szöglet után Edomwonyi egyenlített, ezzel beállította a 2–2-es végeredményt.

A KTE–Fehérvár mérkőzésen az első félidőben valamivel többet volt a labda a Kecskemétnél, amely kicsivel veszélyesebbnek is tűnt, mint a vendégek. A szünetre gól nélküli állásnál vonultak a felek. A fordulás után a Fehérvár labdabirtoklási fölényt is kialakított, és kapura is veszélyesebb volt a kecskemétieknél. A félidő derekán a vezető gólt is majdnem sikerült megszerezniük a vendégeknek, de ezt les miatt nem adta meg a játékvezető. A folytatásban a legjelentősebb esemény Huszti kiállítása volt, ezután tíz percet emberhátrányban játszott végig a Fehérvár, amely végül egy pontot vitt el Kecskemétről, mivel maradt a gólnélküli döntetlen.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Diósgyőri VTK – Paksi FC 2–2

Kecskeméti TE – Fehérvár FC 0–0

Újpest FC – Puskás Akadémia FC 1–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma