NB I: ismét botlott a Fradi, a Vidit is legyőzte a Paks

A magyar labdarúgó NB I 22. fordulójának nyitómeccsén kétgólos vezetést követően kapott ki a Pakstól a négy ukrán játékosát nélkülöző MOL Fehérvár (Vidi), így zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a bajnokság második legértékesebb keretével rendelkező együttes. A tabella első három helyezettje – az FTC, a Puskás Akadémia és a Kisvárda – egyaránt döntetlent játszott a szombati játéknapon.

Négy vereséget követően Michael Boris vezetőedző helyzetét az sem könnyítette meg, hogy a klub négy ukrán légiósa, Ivan Petrjak, Jevhenij Makarenko, Bohdan Lednyev és Artem Sabanov, az ukrajnai háborús helyzet miatt el sem utazott Paksra. Ennek ellenére két góllal is vezetett a székesfehérvári gárda, de mivel a Paks uralta a mezőnyt, és a Vidi kontratámadásai kimaradtak, így csak idő kérdése volt, mikor jön a hazai egyenlítés, ami a remek formában futballozó Ádám Martinnak jött össze. A hosszabbításban előbb Loic Nego hibázott óriási helyzetben, majd amikor már úgy tűnt, döntetlen marad az állás, az utolsó pillanatban Lenzsér Bencemegszerezte a Paks győztes találatát. A MOL Fehérvár sorozatban ötödik bajnokiján is pont nélkül maradt, a Paks pedig kétgólos hátrányból fordította meg a mérkőzést, s nem érdemtelenül tartotta otthon a három pontot.

Gyenge színvonalú, kevés helyzetet hozó mérkőzésen, gólnélküli döntetlennel zárult a Kisvárda zalaegerszegi vendégjátéka. A Zalaegerszeg a MOL Fehérvárt megelőzve felkapaszkodott a tabella ötödik helyére, ezért valamelyest jobban örülhet az egy pontnak. A Kisvárdaiaknál az ukrán légiósok közül Melnyik, Kravcsenko, és a magyar állampolgársággal is rendelkező alsókerepeci születésű Hei Viktor is pályára lépett.

Egy kezezés miatt meg nem adott Batik-gólon kívül nem talált be a Honvéd a Puskás Akadémiának, amelynek gól híján (0:0) szintén csak egy ponttal kellett beérnie. Mindkét csapat próbálta megszerezni a győztes gólt, de igazán nagy kockázatot egyikük sem mert vállalni. A labdát igyekeztek gyorsan járatni, de amikor hosszabb passzokra volt szükség, jöttek a hibák, így aztán maradt a döntetlen. A kispestieknél nem lépett pályára, de a kispadon helyet foglalt a Minaji FC-től igazolt Petruszenko, a felcsútiaknál viszont végig játszott ukrán légiósuk, Favorov.

A Ferencváros nagy meglepetésre nem bírt odahaza a Gyirmóttal. A rengeteg elpuskázott hazai helyzetet követően a gyirmótiak váratlanul megszerezték a vezetést, miután a 19-szeres fehérorosz válogatott Vlagyiszlav Klimovicsellentmondást nem tűrően ért fel a kapu elé, s némi szerencsével a jobb alsóba bólintott, ezzel ötödik magyarországi mérkőzésén megszerezte első NB I-es gólját. Még az első félidő végén egyenlített az FTC: Rusák Edvárd kapus óriásit hibázott, Fortune Bassey,a ferencvárosiak téli szerzeménye pedig megszerezte élete első NB I-es találatát. A zöld-fehérek nigériai csatára a korábbi meccseken több nagy helyzetet elpuskázott, a szombati esti találkozón is túl volt már egy gólszerzési lehetőségen, ennél a szituációnál semmi mást sem kellett tennie, mint beletennie fejét az érkező labdába. A Ferencváros egykapuzott a lefújás előtti percekben is, de a gól sehogy sem akart összejönni, sőt a Gyirmót előtt is adódott lehetőség a góllövésre, a csapat értékes pontot szerzett a Groupama Arénában.

A bajnoki tabellát továbbra is a Fradi vezeti (43 pont), két ponttal megelőzve a Puskás Akadémiát és a Kisvárdát. A Paks 31 pontjával a negyedik, a ZTE egy ponttal lemaradva az ötödik, míg a MOL Fehérvár visszacsúszott a hatodik pozícióba (29 pont). A Honvéd 25 ponttal a nyolcadik helyen áll, a Gyirmót pedig 24 pontjával a tízedik, három ponttal megelőzve a kieső helyen álló Újpestet, és néggyel a sereghajtó MTK-t. A forduló zárónapján az Újpest a Mezőkövesdet, a Debreceni VSC pedig az MTK Budapestet fogadja.

Magyar labdarúgó NB I, 22. forduló:

Paksi FC – MOL Fehérvár 3:2

Zalaegerszegi TE – Kisvárdai FC 0:0

Budapest Honvéd – Puskás Akadémia 0:0

Ferencvárosi TC – Gyirmót FC Győr 1:1

Kárpátalja.ma