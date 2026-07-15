Dokumentumfilm készült Novak Djokovicról

A háború árnyékában felnövő belgrádi fiúból minden idők legeredményesebb férfi teniszezője lett. Erről a rendkívüli útról mesél a Novak Djokovic: A farkas télen (The Wolf in Winter) című dokumentumfilm, amelyet augusztus 20-án mutat be a Prime Video.

A filmet Jason Hehir rendezte, aki a Michael Jordan és a Chicago Bulls sikerkorszakát feldolgozó, Emmy-díjas The Last Dance című dokumentumsorozattal vált világhírűvé.

A rendező ezúttal Novak Djokovic történetéhez nyúlt, méghozzá olyan felvételekkel és interjúkkal, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.

Az előzetes egyik legerősebb mondata szerint Djokovic „az a fickó volt, aki tönkretette a bulit„. A megfogalmazás arra utal, hogy amikor a szerb teniszező megjelent a sportág élvonalában, Roger Federer és Rafael Nadal uralta a férfi teniszt, a közönség pedig az ő rivalizálásukat ünnepelte. Novak Djokovic azonban fokozatosan felborította ezt a rendet, és mára minden idők legeredményesebb férfi teniszezőjévé vált.

A dokumentumfilm azonban nem elsősorban a trófeákról és a rekordokról szól. A készítők azt mutatják be, milyen áldozatok, kudarcok és belső vívódások kísérték a szerb klasszis pályafutását. Emellett az alkotás azt is megmutatja, hogyan formálta személyiségét a háborús gyermekkor, a kívülállóság érzése és az, hogy karrierje során gyakran nagyobb ellenállással találkozott, mint legfőbb riválisai.

A filmben megszólal Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker és Jim Courier, valamint Djokovic felesége, Jelena. A stáb a felkészülésekre, az öltözőkbe és a családi életbe is betekintést kapott.

Novak Djokovic az előzetesben úgy fogalmaz: a tenisz mindent megadott neki, de a legnagyobb csatákat nem mindig a pályán vívta meg. Elmondása szerint a dokumentumfilm azokat a kételyeket, lemondásokat és áldozatokat mutatja be, amelyeket a közönség eddig nem láthatott. Hozzátette: büszke arra, hogy ezt a történetet családjával, csapatával és szurkolóival is megoszthatja, mert – mint fogalmazott – az útja még nem ért véget.

Novak Djokovicról 2022-ben már készült egy dokumentumfilm, de az főként az 2022-es ausztrál nyílt teniszbajnokság körüli, oltási státusza miatt kialakult vízumvitáját dolgozta fel.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Novak Djokovic (Fotó: Cameron Spencer/Getty Images)

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