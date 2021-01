Növelte előnyét az FTC, Kisvárdán kapott ki a Fehérvár

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójából elhalasztott mérkőzéseket szerda este pótolták. A címvédő és listavezető Ferencvárosi TC két nyeretlen mérkőzés után simán győzött az újonc Budafoki MTE otthonában, a MOL Fehérvár viszont vereséget szenvedett Kisvárdán, így tíz pontra nőtt a fővárosi zöld-fehérek előnye a tabellán.

A Kisvárda FC a MOL Fehérvárt fogadta, és egy védelmi káoszt követően meg is szerezte a vezetést a szabolcsi csapat, miután a 22. percben Simovic volt eredményes (1:0). A 28. percben a kisvárdai együttes védelme is megingott, ami elég volt ahhoz, hogy a Vidi megszerezze az egyenlítő találatot. A székesfehérváriak gólját Fiola Attila fejelte (1:1). A Kisvárda ezután is veszélyes támadásokat vezetett, aminek meg is lett az eredménye: Sassa talált be az 58. percben. A második játékrészben Nikolics, Kovács István és Nego is pályára lépett, de a Vidinek mégsem sikerült kiegyenlítenie. A Kisvárda 2:1-es győzelmet aratott, amivel feljöttek a tabella harmadik helyére. A hazaiaknál az alsókerepeci Hei Viktor végig a pályán volt, és stabil tagja volt a kisvárdai védelemnek.

Az MTK ellen döntetlent játszó Budafoki MTE a Ferencvárost fogadta, de az újoncnak ezúttal nem sok babér termett. A 25. percben a zöld-fehérek büntetőhöz jutottak, amit Uzuni értékesített (0:1). Az 58. percben a csereként beálló Csontos Dominik is betalált a budafoki kapuba közvetlen közelről, megduplázva csapata előnyét (0:2). A 67. percben az FTC újabb büntetőt kapott, mivel a hazaiak védője kézzel ért a labdához. A tizenegyest a munkácsi Igor Haratyin higgadtan lőtte a jobb alsóba (0:3). Haratyin a találkozó végéig a pályán volt, a hazaiaknál pedig a viski Takács Ronald csereként állt be a 63. percben, Skribek Alen helyett. A találkozó 3:0-s Fradi-győzelemmel ért véget, így a Vidi botlását kihasználva tíz pontosra növelték előnyüket a Zöld Sasok.

A tabella élén álló 42 pontos Ferencvárost tehát a 32 pontos MOL Fehérvár követi, a harmadik helyen pedig a 27 pontos Kisvárda FC áll, megelőzve a 26 pontos MTK és a 24-24 pontos Paksi FC és a Puskás Akadémia együttesét. A Budafoki MTE az utolsó előtti helyen áll 16 pontjával, a lemaradásuk pedig két pont a Budapest Honvéddal szemben. Az újonc mögött a másik kieső a Diósgyőri VTK, a sereghajtó miskolciak eddig csupán 13 pontot gyűjtöttek.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 5. fordulóból elhalasztott mérkőzések:

Kisvárda FC–MOL Fehérvár 2:1

Budafoki MTE–Ferencvárosi TC 0:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma