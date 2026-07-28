Olaszországon belül váltott klubot Artem Dovbik
Az olasz élvonalban szereplő Bologna megszerezte Artem Dovbikot, az ukrán labdarúgó-válogatott támadóját az AS Romától – számolt be Fabrizio Romano átigazolási szakértő.
A korábban a spanyol Girona színeiben is futballozó csatár kölcsönszerződés keretében csatlakozik a piros-kékekhez. Romano értesülései szerint a felek minden részletben megállapodtak, a játékos elfogadta a Bologna ajánlatát, az orvosi vizsgálatokra pedig kedden kerül sor.
A megállapodás részeként az argentin Santiago Castro az AS Romához igazol, míg Dovbik az ellenkező utat járja be, és Bolognában folytatja pályafutását.
Olasz sajtóértesülések szerint a kölcsönszerződés vételi opciót is tartalmaz, így a Bologna a későbbiekben végleg megszerezheti az ukrán támadó játékjogát.
A 28 éves futballista az előző idényben sérülésekkel is küzdött, ennek ellenére továbbra is az ukrán válogatott egyik meghatározó játékosának számít. A klubváltással új lehetőséget kap arra, hogy ismét meghatározó szerepet töltsön be a Serie A-ban.