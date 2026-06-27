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Osztrák Nagydíj: Russellé a pole pozíció Spielbergben

Kárpátalja.ma Sport

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 28 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója.

A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kicsúszott a Red Bull-lal, rögtön jött a sárga zászló, ami miatt a mezőny nagy része már nem tudta befejezni gyors körét. Russell viszont még éppen képes volt erre, és diadalmaskodott, igaz győzelmét csak jó néhány perccel a leintés után hirdették ki.

Russell mögül a két Ferrari-pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat majd, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa a negyedik helyről kezdheti meg a versenyt.

A 71 körös Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

6. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Balogh Zoltán

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