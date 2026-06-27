Osztrák Nagydíj: Russellé a pole pozíció Spielbergben
George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 28 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója.
A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kicsúszott a Red Bull-lal, rögtön jött a sárga zászló, ami miatt a mezőny nagy része már nem tudta befejezni gyors körét. Russell viszont még éppen képes volt erre, és diadalmaskodott, igaz győzelmét csak jó néhány perccel a leintés után hirdették ki.
Russell mögül a két Ferrari-pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat majd, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa a negyedik helyről kezdheti meg a versenyt.
A 71 körös Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
5. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
6. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
9. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Balogh Zoltán