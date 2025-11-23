Futsal: botlottak a Határőrök, élen a Rákóczi Egyetem csapata

Harmadik és negyedik meccsén is győzelmet aratott a Rákóczi Egyetem csapata, így a címvédő Határőrök botlását kihasználva átvették a vezetést a II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság tabelláján. A legutóbbi két mérkőzésén tizenhét gólt szerző Rendőrség csapata felkapaszkodott a dobogóra, a Beregvidék pedig továbbra is csak bukdácsol a mezőnyben.

A II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság harmadik és negyedik játéknapján egyaránt győzni tudott a Rákóczi Egyetem együttese, amely a Beregvidéket egy góllal, a tiszakeresztúriakat pedig három góllal múlta felül. Az egyetemisták százszázalékos teljesítménnyel vezetik a bajnoki tabellát. A Beregvidék az egyetemisták elleni minimális vereséget követően nagyon sima, hatgólos verésbe szaladtak bele a Rendőrség csapata ellen, akik a harmadik játéknapon a Beregvidék ifit is elintézték egy kilencgólos kiütéssel. A Beregvidék fiataljai a negyedik játéknapra összekapták magukat, és rendkívül szoros, kiélezett találkozón maradtak alul csupán egy góllal a remekül szereplő Magnum gárdája ellen. A Magnum eddigi négy mérkőzéséből hármat megnyert, csupán a címvédő Határőrök ellen szenvedtek minimális, egygólos vereséget.

A Határőrök botlottak a negyedik fordulóban, az addig pont nélkül álló, de minden alkalommal minimális vereséget elszenvedő Beregszász csapata ellen értek el döntetlent, így lecsúsztak a második helyre. Beregszász együttese az előző fordulóban Dobrony csapatától kapott ki egy góllal. A dobronyiak a negyedik fordulóban 4–3-ra kikaptak a kígyósiaktól, bár másodperceken múlt az egyenlítés, mivel a dudaszó után került csak a kígyósiak kapujába az Ung-vidékiek szépségdíjas találata, ami így már nem volt érvényes. A kígyósi csapat tehát győzni tudott, az előző játéknapon pedig a tiszakeresztúriakkal játszottak egy 3–3-as döntetlent.

Négy fordulót követően körvonalazódni látszik, hogy van két komoly esélyese a bajnokságnak, de mindegyik csapattal számolni kell a folytatásban.

A 3. forduló eredményei:

Dobrony–Beregszász 2–1

Beregvidék ifi–Rendőrség 1–10

Kígyós–Tiszakeresztúr 3–3

II. RFKME–Beregvidék 3–2

Határőrök–Magnum 3–2

A 4. forduló eredményei:

Rendőrség–Beregvidék 7–1

Dobrony–Kígyós 3–4

II. RFKME–Tiszakeresztúr 4–1

Beregvidék ifi–Magnum 6–7

Határőrök–Beregszász 1–1

A bajnokság állása:

1. II. RFKME 12 pont (21–5), 2. Határőrök 10 pont (19–4), 3. Rendőrség 9 pont (24–10), 4. Magnum 9 pont (25–14), 5. Kígyós 7 pont (11–12), 6. Tiszakeresztúr 4 pont (11–15), 7. Beregvidék 3 pont (6–14), 8. Dobrony 3 pont (10–21), 9. Beregszász 1 pont (4–11), 10. Beregvidék SC ifi 0 pont (7–32).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: II. RFKME