Folytatódnak a Rákóczi GENIUS Válogatott csapat edzései

A Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentruma adott otthont a Rákóczi GENIUS Válogatott kézilabda-csapat második tehetséggondozó hétvégéjének 2026. március 6–8. között. A hétvége a szakmai alapozás jegyében telt. A program a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem együttműködésének köszönhetően egy magas szintű, strukturált képzési rendszert vázolt fel a kárpátaljai fiatal kézilabdázók számára.

A háromnapos foglalkozás során a 20 Kézilabda Tehetségpont három edzője, Borgátó Szilvia, Kaszonyi Katalin és Számárszky Román irányította a felkészítő edzéseket biztosítva, hogy a közös munka megalapozza a sportolók fejlődését, képességeiket, és egységes szakmai irányvonal mentén egy csapatként mozogjanak a pályán.

A hétvége szakmai színvonalát emelte Balog Judit, aki nem csupán szakmai tanácsaival, hanem életútjával is inspirálta a fiatalokat. Pályafutása a kárpátaljai tehetségek számára a tökéletes „sikerkód”. Nagydobronyból indulva, az Ungvári Sportiskola érintésével jutott el a Győri ETO-hoz, majd 12 éven át szerepelt a világ egyik legerősebb bajnokságában, a magyar NB I.-ben.

Olyan nagy múltú klubokban bizonyított, mint a Békéscsaba vagy a Vasas. Judit aktívan bekapcsolódott az edzések vezetésébe, különösen a kapusok és a lövők összehangolt munkájába. Saját tapasztalatait átadva vezette le a kapusok bemelegítését, hangsúlyt fektetve a helyezkedésre és a reakciógyorsaságra. Az átlövők hátsó dobásainak gyakorlásakor hasznos észrevételekkel segítette a lövéshatékonyság növelését.

Mindegyik foglalkozás egy kognitív szakasszal vette kezdetét. Az edzők ismertették a taktikai célkitűzéseket, vizualizálva a várható mozgásformákat és stratégiai feladatokat. Ezt követte a fiziológiai felkészítés.

A szakmai munka gerincét a technikai elemek precíz kivitelezése és az egyéni képességek fejlesztése adta. A technikai blokkban a sebesség és a labdabiztosság szimultán fejlesztése volt a cél. A futás közbeni labdavezetés mellett a hármas és páros kötésekben végrehajtott passzsorozatok az átadások pontosságát és az időzítést fejlesztették. Külön figyelmet fordítottak a cselezési technikákra, ahol a dinamikus irányváltások és az egyéni megoldások hatékonyságát finomították.

A program kiemelt része volt az átlövők specifikus képzése. Itt a hátsó dobások hatékonyságára, a helyes dobótechnikára és a távoli lövések erejére fókuszáltak. Ezzel párhuzamosan zajlott a kapusok bemelegítése, amely a lövőpontosság és a védési hatékonyság összehangolását tette lehetővé valós szituációkban.

A tanult technikai elemeket a tréningek második felében taktikai keretbe foglalták. A védekezésből támadásba való gyors átváltás, valamint a labdavesztés utáni azonnali visszatámadás gyakorlásán volt a hangsúly.

Labdatartásos játékok során a szűk területen történő döntéshozatali képességet és a folyamatos labda nélküli mozgást is gyakorolták a játékosok. A teljes pályás, nagy intenzitású mérkőzésjáték során a taktikai fegyelem és a csapatmunka összehangolása volt középpontban.

A szakmai program rendhagyó eleme volt a speciális mentális tréning. A szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a hadiállapot okozta pszichés nyomás kezelésére.

A cél a feszültségkezelés és a fókuszáltság megőrzése rendkívüli körülmények között is. A foglalkozásokat minden esetben teljes körű statikus nyújtás és regeneratív levezetés zárta, elősegítve az izomzat ellazulását és a sérülésmegelőzést.

A programot alapos, statikus nyújtás és az edzésnap tapasztalatainak közös értékelése zárta.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója