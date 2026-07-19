Strandröplabda Nemzetek Kupája – Ukrán győzelem a női tornán

Ukrán győzelem született a strandröplabda Nemzetek Kupája városligeti nyolcas döntőjének női tornáján.

A finálé első felvonásán a Valentyina Davidova, Anhelina Hmil kettős 2:0-ra győzte le a Claudia Scampoli, Giada Bianchi duót. A második találkozón Valentina Gottardi és magyar születésű párja, Örsi Tóth Réka 2:1-re nyert a Jeva Szerdjuk, Darija Romanjuk duóval szemben, így következett az aranyszett. Ebben Gottardi és Scampoli küzdött meg Szerdjukkal és Hmillel, az ukránok pedig 15-12-re diadalmaskodtak, így övék lett az aranyérem.

A Honti-Majoros Chiara, Vasvári Zsófi és Villám Lilla, Kun Stefánia alkotta csapat pénteken nem jutott tovább csoportjából.

Forrás: MTI

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