Tíz veretlen mérkőzés zsinórban: Ciprust is legyőzte a magyar válogatott

A részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott a Dunaszerdahelyen futballozó Schäfer András góljával 1:0-ra legyőzte Ciprust a Szusza Ferenc Stadionban. Kedden újabb felkészülési mérkőzésen Írországgal találkozik Marco Rossi csapata, majd június 15-én következhet az első Eb-csoportmeccs, mégpedig Portugália ellen.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi korábban elmondta, kisebb sérülés miatt Nagy Ádám és Gazdag Dániel is kihagyja a pénteki meccset, azonban Nagy mégis bekerült a mérkőzéskeretbe, de Sallai Roland és a csapatkapitány Szalai Ádám csak a lelátón foglalt helyet. Az olasz szakember elmondása szerint a soron következő két felkészülési találkozón mindenkit ki szeretne próbálni, így például Ciprus ellen a kezdő tizenegyben szorított helyet a 2020–2021-es idény NB I-es gólkirályának, a paksi Hahn Jánosnak. Ami a mérkőzés előtti formát illeti, a magyar csapat utoljára szeptember 6-án szenvedett vereséget, akkor az orosz együttes tudta legyőzni Marco Rossi tanítványait 3:2-re. Azóta hat győzelmet (Bulgáriában 3:1, Szerbiában 1:0, Izland ellen 2:1, a törökök ellen 2:0, San Marinoban 3:0, és Andorrában 4:1) aratott a válogatott, és három döntetlent értek el (0:0 Oroszországban, 1:1 Szerbiában, 3:3 a lengyelek ellen hazai pályán). Ciprus a márciusi három vb-selejtezőjén négy pontot szerzett (Szlovákia ellen Nicosiában 0:0, Horvátországban 1:0-s vereség, majd hazai pályán 1:0-s győzelem Szlovénia ellen).

A magyar csapat három belső védővel kezdett, a jobb oldalon védekezésben Lovrencsics Gergő zárt vissza, a bal oldalon pedig Varga Kevin szerepelt. Az első veszélyes lehetőség a 9. percben a vendégek előtt adódott, amikor is nem sikerült lesre állítani a ciprusiak bal szélén rohamozó játékost, érkezett a beadás, azonban a bevetődő Fotisz Papulisz, ha kevéssel is, de lekésett a labdáról. Ami a magyar próbálkozásokat illeti, a futballisták igyekeztek pontos passzokkal kihozni a labdát, de talán túlzottan sok volt az oldalátadás, több bátor, egy az egy elleni játékra lett volna szükség. A több alapemberét is nélkülöző magyar válogatott kereste a játékát, amíg a 36. percben egy jó ütemű jobb oldali támadás végén Holender Filip éles szögből még nem találta el a kaput, nem sokkal később viszont Varga Kevin bal oldali beadására Schäfer Andrásérkezett, és a kapuba bombázta a labdát, így magyar előnnyel ért véget az első félidő (1:0).

A második félidőben Gulácsi Pétert Dibusz Dénes váltotta a kapuban, és az Izland ellen egyenlítő Loic Nego is ott volt a játéktéren. A Ferencváros kapusának védenie is kellett, például Joannisz Pittasz lövésénél. Negyedóra múlva érkezett Willi Orbán, Nikolics Nemanja és Bolla Bendegúz is, utóbbinak ez volt az első mérkőzése a felnőttek között. A hajrában az addig is jól futballozó Schäfer András büntetőt harcolt ki, amit Nikolics Nemanja elhibázott, így maradt az 1:0-s magyar győzelem. Kedden ismét a Szusza Ferenc Stadionban lép pályára a nemzeti csapat, az Írország elleni összecsapás 20 órától kezdődik.

Felkészülési mérkőzések:

Magyarország – Ciprus 1:0

Spanyolország – Portugália 0:0

Olaszország – Csehország 4:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma