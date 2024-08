Tizenegyespárbaj döntött: El-csoportkörös a Fradi, kiesett a Puskás Akadémia

A magyar bajnok Ferencváros idegenben 0-0-s rendes játékidő után 1-1-es döntetlent játszott a bosnyák Borac Banja Luka együttesével, majd tizenegyesekkel megnyerte a párharcot, és az Európa-liga főtáblájára került. A Puskás Akadémia 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Fiorentinával, de a tizenegyespárbajt elveszítette, így nem jutott a Konferencia-liga főtáblájára. A Paksi FC hazai pályán 3-0-ra kikapott a cseh Mlada Boleslavtól, és búcsúzott a nemzetközi porondtól, ahogy a Betis otthonában szintén 3–0-ra elvérző ukrán Krivbasz, amely kettős vereséggel esett ki a Kl-ből.

A Paks és a Mlada Boleslav párharcának visszavágóján a játék képe kiegyenlített volt, de a magyar kupagyőztes volt veszélyesebb, viszont a befejezések pontatlanra sikeredtek. A második játékrészben a Mlada Boleslav az első támadásából vezetést szerzett, majd néhány perc múlva megduplázta előnyét. A Paks kétgólos hátrányban kitámadott, ezt kihasználva viszont sokkal veszélyesebb kontrákat vezetett az ellenfél, a hosszabbításban pedig a harmadik góllal a kegyelemdöfést is megadták a csehek.

A Puskás Akadémia a Konferencia-liga előző két kiírásának döntősével mérkőzött meg. A Fiorentina sok hibával játszott, a felcsúti gárdának a szünet előtt több nagy lehetősége is volt a vezetés megszerzésére, egy alkalommal Jakov Puljic közeli lövését nagy bravúrral védte David De Gea. A második játékrész elején ott folytatta a Puskás Akadémia, ahol az elsőben abbahagyta: előbb Wojciech Golla fejelt a jobb oldali kapufára, majd Jakub Plsek fejesét tolta a felső lécre a vendégek hálóőre. Mégis a Fiorentina szerezte meg a vezetést, Moise Kean egyéni akciójának végén született meg a vendégek gólja. A felcsúti csapat ment előre becsülettel, miközben az olaszok magabiztosan védekeztek, és érezhetően az idővel is játszottak. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a Puskás Akadémia, aminek meg is lett az eredménye: a Lamin Colley lerántásáért megítélt büntetőt Nagy Zsolt magabiztosan értékesítette, míg a szabálytalankodó védőt második sárga lappal kiállította a játékvezető. Jöhetett a hosszabbítás, amely nagy esélyt kínált a hazaiaknak, mivel a vendégek pár perc játék után tovább fogyatkoztak: Pietro Comuzzo is megkapta a második sárga utáni piros lapját. Nagy fölénybe került a Puskás Akadémia, de nem sikerült bevenni a vendégek kapuját. A tizenegyespárbajban az olaszok mind az öt büntetőjüket értékesítették, míg a hazaiaknál Szolnoki Roland lövését De Gea kivédte, így a firenzei csapat jutott a Konferencia-liga főtáblájára.

A Ferencváros ugyan az első mérkőzéshez hasonlóan fölényben futballozott, de kapura ugyanúgy veszélytelen volt, mint Budapesten. Egyedül Abu Fani távoli lövése okozott izgalmat, de a labda nem sokkal elkerülte a jobb sarkot. A Fradi támadójátékáról a legbeszédesebb adat, hogy kilencven perc alatt egyetlen kaput eltaláló kísérlete sem volt, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban a hazaiak egy szöglet után váratlanul vezetést szereztek. Ezután egy magyar támadásnál a hazaiak kapusa, Manojlovic rosszul mozdult ki, a labda helyett Kadyt találta el, a megítélt büntetőt pedig a csereként beállt Varga értékesítette. A tizenegyespárbajban a Ferencváros bizonyult jobbnak, így sorozatban hatodszor főtáblás a zöld-fehér gárda, ebből negyedszer az Európa-ligában, ahol kemény ellenfelek várnak majd rá.

A Krivbasz a 2–0-s kassai veresége után a Betis otthonába látogatott, ahol a spanyolok már az első félidőben lezárták a párharcot. A hazaiak a játékrész hajrájában három percen belül háromszor is betaláltak, és mivel a második félidőben már nem született több gól, 3–0-ra nyert a Betis. A Krivbasz 5–0-s összesítéssel búcsúzott az idei nemzetközi porondtól.

Európa-liga, rájátszás:

Borac Banja Luka (bosnyák) – Ferencvárosi TC 0–0, hosszabbítás után 1–1, tizenegyesek után 2–3

Továbbjutott a Ferencváros 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Konferencia-liga, rájátszás:

Paksi FC – Mlada Boleslav (cseh) 0–3

Továbbjutott a Mlada Boleslav, 5–2-es összesítéssel

Puskás Akadémia – Fiorentina (olasz) 1–1, tizenegyesek után 4–5

Továbbjutott a Fiorentina, 4–4-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Real Betis (spanyol) – Krivbasz Krivij Rih 3–0

Továbbjutott a Real Betis, 5–0-s összesítéssel

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma