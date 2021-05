Tizenegyespárbaj után a Villarreal az Európa-liga győztese

A Villarreal és a Manchester United vívta idén az Európa-liga döntőjét, amelyben a rendes játékidőben egy-egy gól született, majd 120 perc után sem volt döntés, így következhettek a 11-esek. Itt a spanyol csapatnak volt nagyobb szerencséje – a spanyol kapusnak pedig pechje.

Egy döntőhöz ünnepi hangulat dukál, és habár ez máskor tömött lelátókon hatalmas hangorkánt előidéző szurkolókat jelentene, jelen helyzetben már az is sokat hozzátett a mérkőzéshez, hogy a sok-sok üres szék mellett 9500 néző már a helyszínről követhette az eseményeket a gdanski Miejski (Városi) Stadionban.

Az eddigi történelme során mindössze két Intertotó-kupa-győzelemmel büszkélkedő, így az este során első nagy európai kupadöntőjét játszó Villarreal a 8. rangos fináléján pályára lépő Manchester Uniteddel csapott össze. Edzői pályafutásának ötödik El-döntőjén irányíthatott Unai Emery, aki spanyol csapat élén továbbra is 100%-osnak mondhatja magát: 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban a Sevillával, most pedig a Villarreallal szerzett aranyérmet.

A találkozó manchesteri fölényt hozott, ám a vezetést a 30. percben a teljes játékidő során egyetlen kaput találó lövésükkel a vila-realiak szerezték meg: Daniel Parejo ívelt be szabadrúgást a bal oldalról, a védelem nem zárt elég szorosan, Gerard pedig öt méterről elegánsan David de Gea felett a kapuba pöccintette a labdát. 1–0

Az MU ezután is irányította a mérkőzést, majd a második félidő elején egyenlített: egy szabadrúgást szöglet követett, Marcus Rashford távoli lövése még megakadt a védelemben, ám a labda Edinson Cavani elé került, aki közelről a hálóba gurított. 1–1

A gól adott egy újabb löketet az MU támadásainak, Cavani és Rashford előtt is több olyan lehetőség adódott, amellyel eldönthették volna a találkozót, ám egyiküknek sem sikerült élnie ezekkel, így döntetlennel zárult a rendes játékidő.

A hosszabbítás visszafogott játékot hozott, ám ekkor is történtek figyelemre méltó események. Solskjaer például érdekes taktikai húzást választott azzal, hogy cserelehetőségeit a 100. perctől kezdte kihasználni, addig egyáltalán nem változtatott a mérkőzésen, majd az utolsó bő tíz percben ötször is, szemben a kollégájával, aki már a rendes játékidőben is ennyiszer cserélt. Az MU norvég menedzsere vélhetően már a tizenegyespárbajra igyekezett összeállítani a legmegfelelőbb rúgókat, ám az, hogy erre sor kerülhetett, nagyban köszönhető annak, hogy a 115. percben tizenegyest úszott meg csapata: a labda egy lövés nyomán Fred kezén változtatott irányt a 16-oson belül, ám a VAR-vizsgálat után a játékvezető nem ítélt büntetőt.

Így jöhetett a tizenegyespárbaj, amely őrült drámát hozott: a játékosok alaposan begyakorolhatták a 11-esek elvégzését, hiszen tíz körig minden próbálkozás a kapuban kötött ki. Utolsóként a kapusok következtek: Gerónimo Rulli erőteljes lövést küldött a bal felsőbe, majd hárította David de Gea bal alsóra tartó labdáját, így 11–10-re a Villarreal nyerte meg a párbajt.

Az Európa-liga döntője 2014-ben hozott legutóbb hosszabbítást – akkor Unai Emery a Sevillával, ezúttal pedig a Villarreallal nyerte meg a finálét. Mostani együttese 2002 óta sorozatban a 16. spanyol csapat, amelyik (nem hazai ellenféllel találkozva) európai kupadöntőt nyert.

Forrás: nemzetisport.hu