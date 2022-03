U19-es Eb-selejtező: háromgólos magyar győzelem Skócia ellen

A magyar U19-es labdarúgó-válogatott 3:0-ra legyőzte Skóciát a korosztályos Eb-selejtező elitkörében, így minden esélye megvan, hogy csoportelsőként kijusson az Európa-bajnokságra. A magyar U17-es labdarúgó-válogatott 1:1-es döntetlent játszott Görögországgal az elitkörös Eb-selejtezőn, Hollandiában, így nekik mindenképp győzniük kell az utolsó fordulóban Szlovákia ellen, hogy sikerüljön az Európa-bajnokságra való kijutás.

Az első perctől kezdve dominált a magyar U19-es válogatott a Skócia elleni Eb-selejtezőn, Gyirmóton. A magyar együttes támadójátékának elsősorban Vancsa Zalán és Németh Dániel adott életet, remek összjátékuk pedig az első félidőben két gólt is eredményezett, előbb tizenegyesből talált be Németh, majd Vancsa passzát egy higgadt lövőcsel után értékesítette. A fordulás után sem változott a játék képe, Tímár Krisztián fiai önbizalommal telve, olykor szemre is tetszetősen futballoztak. Vancsa a hajrában a harmadik gólpasszát is kiosztotta, centerezése után Horváth Rajmund állította be a 3:0-s végeredményt. A magyar válogatott két forduló után vezeti elitkörös csoportját, kedden pedig Törökország ellen zárja a selejtezőket. A magyar csapat kijut a kontinenstornára, ha legyőzik Törökországot, legalább akkora gólkülönbséggel, mint győzelme esetén Izrael a skótokat.

Az U17-es magyar válogatott 1:1-es döntetlent játszott a görögökkel. A Magyar Labdarúgó Szövetség beszámolója szerint a magyar csapat gólját a 93. percben Komlósi Bence szerezte, a döntetlennel pedig megmaradtak a továbbjutási esélyek. A magyar korosztályos válogatott szerdán Szlovákia ellen zárja az elitkört, és mindenképp nyernie kell a kijutáshoz.

U19-es Eb-selejtező, elitkör, 2. forduló:

Magyarország–Skócia 3:0

Gólszerző: Németh D. (31. – tizenegyesből, 36.), Horváth R. (74.)

A csoport állása: 1. Magyarország 4 pont (3:0), 2. Izrael 4 pont (3:1), 3. Skócia 3 pont (2:4), 4. Törökország 0 pont (2:5).

U17-es Eb-selejtező, elitkör, 2. forduló:

Görögország–Magyarország 1:1

Gólszerző: Komlósi B. (93.)

A csoport állása: 1. Hollandia 4 pont (3:1), 2. Görögország 2 pont (2:2), 3. Szlovákia 2 pont (2:2), 4. Magyarország 1 pont (1:3).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Kiemelt kép forrása: mlsz.hu