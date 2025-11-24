Ukrán harmadosztály: folytatódott az Ungvári FC mélyrepülése

A técsői járási Irhóci FC együttese egymás után másodszor is kikapott az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A csoportjában. A máramarosiak ezúttal a Niva Vinnicja otthonában kaptak ki, így a kilencedik helyen telelhetnek. Az Ungvári FC együttese újabb vereséget szenvedett, ami zsinórban már az ötödik volt, ezzel lecsúsztak a nyolcadik helyre.

A 18. fordulóban a második helyen álló, feljutásért küzdő Kulikiv látogatott az Ung-parti városba. A három pont sorsát már az első félidőben lerendezték a vendégek, akik a játékrész hajrájában öt perc alatt kétszer is betaláltak. A 19. fordulóban az Atlet Kijev otthonában is kétgólos vereséget szenvedtek az ungváriak, akik zsinórban négy meccsükön nem tudtak betalálni (mind a négy meccset elvesztették), és már öt meccs óta voltak nyeretlenek. A 20. fordulóban a harmadik helyen álló Polisszja-2 Zsitomir volt az Ungvári FC vendége. Az ungváriak nagyon sima, háromgólos vereséget szenvedtek hazai pályán, ami azt jelenti, hogy zsinórban öt meccset veszítettek el, amelyeken egy gólt sem szereztek, és legutóbb október 12-én sikerült nyerniük.

A sereghajtó Real Farma legyőzését követően két idegenbeli vereséggel folytatta a técsői járási Irhóci FC, amely ezt megelőzően öt meccses veretlenségi sorozatot tudhatott magáénak (három győzelem és két döntetlen). A 18. fordulóban az ötödik helyen álló Szkala 1911 csapatához látogattak a kárpátaljaiak. Gól nélküli első játékrészt követően a második félidőben potyogtak a gólok: a 69. percben a hazaiak szereztek vezetést, amire nyolc perccel később jött a máramarosiak válasza Bazarov révén, majd a találkozó hajrájában háromszor is betaláltak a vendéglátók. A Szkala soraiban duplázó Vadim Mergyejev korábban az Ungvári FC, majd a Huszti FC játékosa is volt. A 19. fordulóban szabadnapos volt a kárpátaljai együttes, míg a 20. fordulóban újabb vendégszereplés következett. A Niva Vinnicja az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, majd az irhóciak szépítettek, végül a 74. percben a hazaiak beállították a 3–1-es végeredményt

Az Ungvári FC 24 ponttal, 23–25-ös gólaránnyal a 8. helyen áll, az Irhóci FC pedig 19 pontjával (27–36-os gólarány) a tabella 9. helyén tartózkodik. Legközelebb március 21-én lépnek pályára a kárpátaljai csapatok, addig is van mit javítaniuk nem túl acélos teljesítményükön.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 20. forduló:

Niva Vinnicja – Irhóci FC (Vilhivci) 3–1

Ungvári FC – Polisszja-2 Zsitomir 0–3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua