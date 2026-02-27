Vasárnap indul a megyei labdarúgó-bajnokság

Március 1-jén útjára indul a labda megyénkben, a pontvadászat idén tíz csapat részvételével fog zajlani. Tizedik csapatként a Dolhai Borzsa csatlakozott a mezőnyhöz.

Hétvégén kezdetét veszi a megyei labdarúgó-bajnokság tíz együttes részvételével. Az előző szezonhoz képest változás, hogy a Beregszászi Beregvidék, a Kincsesi Sólyom és az Unggesztenyési Csillag-SPAR nem indul a pontvadászaton, viszont van két újonc, a Baranyai kistérségi Krajna együttese, amely Szerednyén fogadja majd ellenfeleit, illetve a nagy visszatérő Dolhai Borzsa csapata. A nyitóforduló mérkőzéseit helyi idő szerint 14.00 órakor rendezik, az ificsapatok összecsapására pedig 12.00 órakor kerül sor.

A felkészülés során a Nagyszőlősi Szőlős FC 3-1-es győzelmet aratott a Dolhai Borzsa ellen, a Munkácsi SC pedig gólnélküli döntetlent játszott a Munkács Futball Akadémia csapatával.

A megyei bajnokság első fordulójának párosítása a következő:

Nagyszőlősi Szőlős FC–Viski FC

Munkácsi SC– Unggesztenyési Csillag FC (Linci)

Dolhai Borzsa–Ilonokújfalui Csillag (Onok)

Őrdarmai Lider FC (Sztorozsnicja)–Medea-Nevickei vár

Krajna FC (Baranyai kistérség)– Ilosvai Buzsora

Múlt vasárnap elrajtolt a huszti járási Téli Kupa Iloncán, ahol a négy résztvevő csapat (ebből három egykori ilosvai járási) kétszer is megmérkőzik egymással, így március 29-ig összesen hat fordulót rendeznek. Az első fordulóban az Iloncai Bányász (Sahtar Ilnicja) 1–0-ra legyőzte az Ilosvai Buzsorát, Bilke együttese pedig 6–1-es kiütéssel gázolt át a beregszászi járási (korábban nagyszőlősi járási) Magyarkomját együttesén.

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma