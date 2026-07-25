Vb-2026: a spanyol válogatott 15 millió dollárt adózhat a pénzjutalmából

A spanyol labdarúgó-válogatottnak a világbajnokság megnyeréséért járó 50 millió dolláros fődíj körülbelül 30 százalékát adóként be kell fizetnie az amerikai adóhivatalnak (IRS) – jelentette a Fox News.

Jóllehet a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) rendre egyeztet a tornát rendező országokkal, hogy mentesítse a nemzeti futballszövetségeket a helyi adózás alól, az amerikai hatóságok nem csapatként kezelik, hanem az Egyesült Államokban jövedelmet szerzett egyéni adófizetőknek tekintik a spanyol játékosokat, akiknek így le kell róniuk a megfelelő összeget az USA-ban végzett munkáért.

Ez a summa a Fox News szerint 15 millió dollárra rúghat. A teljes összeget a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) kapja meg, amely ha az 50 milliót egyenlő arányban osztja szét a 26 fős keret tagjai között, ez fejenként nagyjából 576 ezer dollár adóterhet jelent.

Az idei labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezte meg közösen az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A döntőben a spanyol válogatott az argentin csapatot győzte le gól nélküli kilencven perc után, hosszabbításban 1-0-ra.

Forrás: MTI

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