Vb-2026: a trófea mellé idén gyűrűt is kap a világbajnok

A labdarúgó-világbajnokság győztese ezúttal nemcsak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért – jelentette be a nemzetközi szövetség (FIFA).

A FIFA közlése szerint az East Rutherfordban közép-európai idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a vb-trófeát, a másik pedig az együttes „identitását” ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a vb-n. A tengerentúlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értékes drágakövekkel díszítik.

A FIFA bejelentése szerint a világbajnok válogatott csapat- és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után előzetes változatot kap, majd később 30 gyűrűt gyártanak le a csapattagok számára, 1996 ékszert pedig szurkolóknak, rajongóknak értékesítenek.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett vb döntőjében a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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