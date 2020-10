Viski és técsői győzelem a megyei másodosztályban

A kárpátaljai megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság keleti zónájában a Viski FC hazai pályán, a Técsői FC pedig idegenben aratott győzelmet a 6. fordulóban. A tabellát továbbra is a százszázalékos técsői gárda vezeti 18 pontjával, megelőzve a 13 pontos viski egyesületet.

A técsőiek Bedőházára utaztak a Berkut csapatához, ahol már a találkozó elején megmutatták, miért is ők az éllovasok. A vendégek már négy góllal is vezettek, amikor jött a hazai becsületgól, de a técsői győzelem ekkor már borítékolva volt. A tabella első helyezettje 1:4-es idegenbeli győzelmet aratott, és továbbra is magabiztosan őrzi pozícióját.

A Viski FC az Ökörmezei Verhovinát látta vendégül, és Antal Krisztián góljával már a 7. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, amire a vendégek egy perccel később válaszolni is tudtak (1:1). Antal a 23. percben ismét betalált, de Ivan Muszka újra egyenlített. A viskiek a mérkőzés végére beszorították a Verhovinát, és kétszer is beköszöntek a vendégek kapujába, amivel kialakult a 4:2-es hazai győzelem.

A keleti zóna 1. csoportjának harmadik mérkőzésén az Úrmezei FC 3:1-es győzelmet aratott a Rakaszi FC csapata ellen.

A 2. csoportban a Dombói Kárpáti 4:0-ra kiütötte a Taracvízi Avangardot, ezzel a técsői járási gárda feljött a tabella második helyére. A Nagybocskói FC már a 9. percben hátrányba került a sereghajtó Kökényesi FC ellen, de gyorsan megfordították a találkozó eredményét, és már 5:1-re is vezettek. A vendégeknek még sikerült kozmetikázniuk az eredményen, de így is 5:3-mas vereséget szenvedtek. A tabella élén álló Izai FC gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a Kőrösmezei Hóvár (Hoverla) csapatával.

Kárpátaljai megyei bajnokság, másodosztály, keleti zóna:

1. csoport:

Bedőházai Berkut – Técsői FC 1:4

Viski FC – Ökörmezei Verhovina 4:2

Úrmezei FC – Rakaszi FC 3:1

A csoport állása:

1. Técsői FC 18 p., 2. Viski FC 13 p., 3. Úrmezei FC 9 p., 4. Rakaszi FC 6 p., 5. Ökörmezei Verhovina 5 p., 6. Bedőházai Berkut 1 p.

2. csoport:

Dombói Kárpáti – Taracvízi Avangard 4:0

Nagybocskói FC – Kökényesi FC 5:3

Izai FC – Kőrösmezei Hóvár 0:0

A csoport állása: 1. Izai FC 14 p., 2. Dombói Kárpáti 13 p., 3. Kőrösmezei Hóvár 12 p., 4. Nagybocskói FC 9 p., 5. Taracvízi Avangard 3 p., 6. Kökényesi FC 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma