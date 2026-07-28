Zinédine Zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya

Kedd délelőtt megtörtént a hivatalos bejelentés: Zinédine Zidane lett a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A francia szövetség közleménye szerint az aranylabdás Zizou a következő világbajnokság végéig, 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá.



Zinédine Zidane 1994 és 2006 között 108-szor lépett pályára a francia válogatottban, 37 gólt szerzett; 1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett, karrierje a számára különösen szomorú, elveszített 2006-os vb-döntővel zárult le.

Edzői pályafutása eddig a Real Madridhoz kötődött: a Castillánál kezdődött (2014–2016), majd az első csapatnál folytatódott. Két időszakban irányította a madridi csapatot (2016–2018, 2019–2021), három BL-diadal (2016, 2017, 2018), két spanyol bajnoki cím (2017, 2020) fűződött a nevéhez, és ugyancsak kétszer nyerte meg a klubvilágbajnokságot (2016, 2017), az Európai Szuperkupát (2016, 2017) és a Spanyol Szuperkupát (2017, 2020).

Mint ismert, Zidane elődje, Didier Deschamps már több mint egy évvel ezelőtt bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után leköszön a kapitányi posztról.

A FRANCIA VÁLOGATOTT EDDIGI SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI

Henri Guérin (1964–1966)

José Arribas és Jean Snella (1966) – ideiglenes megbízással

Just Fontaine (1967) – ideiglenes megbízással

Louis Dugauguez (1967–1968)

Georges Boulogne (1969–1973)

Kovács István (1973–1975)

Michel Hidalgo (1976–1984)

Henri Michel (1984–1988)

Michel Platini (1988–1992)

Gérard Houllier (1992–1993)

Aimé Jacquet (1993–1998)

Roger Lemerre (1998–2002)

Jacques Santini (2002–2004)

Raymond Domenech (2004–2010)

Laurent Blanc (2010–2012)

Didier Deschamps (2012–2026)

1964 előtt válogató bizottság állította össze a keretet, az edzőket egy-egy mérkőzésre/tornára kérték fel.

Forrás: nemzetisport.hu

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