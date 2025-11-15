104. születésnapját ünnepelte az Ilosvai kistérség legidősebb lakosa

2025. november 13-án ünnepelte 104. születésnapját Hanna Fecska – számolt be róla az Ilosvai Városi Tanács a Facebook-oldalán.

Az idős hölgy nagy családból származik, ahol nyolc gyerek nevelkedett. Hanna Fecska az Ungvári Állami Egyetem történelem szakán szerzett diplomát, és egész életében tanárként dolgozott, földrajzot és csillagászatot tanított az Ilosvai Középiskolában.

Az idős hölgy szerint a hosszú életnek nincs titka, bár ő egész életében igyekezett keveset idegeskedni, és nem aggódni az apróságok miatt – áll a bejegyzésben.

Hanna Fecska két gyermeket nevelt fel, 5 unokája és 14 dédunokája van. Jelenleg lányával él.

Kárpátalja.ma