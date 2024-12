2024 legmegdöbbentőbb világrekordjai – gyerekektől

Tucatszámra felhúzott pulóver, egy ötéves jógaoktató és a világ legnagyobb tizenéves tenyere-talpa – a 2024-es év számos olyan különleges Guinness-rekordot hozott, amelyek gyerekek és tinédzserek nevéhez fűződtek.

A 2024-es év számos emlékezetes pillanatot hozott, beleértve Guinness-rekorder teljesítményeket is. Ez utóbbi pedig nem csak a felnőttekre érvényes. A Guinness Világrekordok összegyűjtötte azokat a csúcsfelállítási és -döntési sikereket, amelyek révén egytől egyig fiatalkorúak tettek szert hangos hírnévre. Lássuk tehát, mi mindenben tudta felülmúlni az új generáció a korábbiakat a mögöttünk álló esztendőben.

A labdazsonglőr tinilány

A 16 éves brit Isabel Wilkins amióta csak az eszét tudja, rajong a labdarúgásért. Mi több, hihetetlenül jól is bánik a bőrrel: 2023-ban világbajnok lett freestyle futballban. Nem ült azonban sokáig a babérjain, hiszen 2024 elején máris felállított négy újabb világrekordot négy különböző trükk-kategóriában. Az alábbi videóban az is látható, pontosan hogyan tette ezt.

Rétegesen öltözködött

A washingtoni Sophia Hayden szintén nagyon fiatal még, de már bekerült a Guinness Világrekordok nyilvántartásába. Ehhez összesen 45 pulóvert húzott magára egyszerre. És hogy mi volt a siker kulcsa? Az okos stratégia. Először ugyanis kisebb méretezésű darabokat vett fel, majd ahogy sokasodtak rajta a ruharétegek, úgy bújt egyre nagyobb pulcsikba.

Matekzseni Indiából

Bátran kijelenthetjük, hogy a 13 éves Árjan Sukla úgy tud számolni, ahogy a felnőttek zöme sem lenne képes. Az indiai Mahárástra államban élő fiatal egy olasz tévéműsorban adta tanúbizonyságát, hogy nagyon ért a számokhoz. Fejben adott össze 50 ötszámjegyű számot alig 25,19 másodperc alatt. Ez azt jelenti, hogy egyetlen összeadáshoz nem egészen fél másodpercre volt csupán szüksége!

„A hajam is a részem”

Reuben Looks Twice Jr. az indián lakota nép tagja, családjával a dél-dakotai Rapid Cityben él. A 16 éves fiú haját kétéves kora óta nem vágták le, amely így mára 161 centiméter hosszúra nőtt, ezzel pedig ő lett a leghosszabb hajú tizenéves fiú a világon. „Kulturális okokból a lakoták mind hosszúra növesztik a hajukat. Az is a nagink (lélek – a szerk.) része ugyanis. Hozzátartozik ahhoz, aki vagyok. Büszke vagyok rá, hogy a családomat és a lakota népet képviselhetem” – árulta el az újdonsült Guinness-rekorder.

https://youtube.com/watch?v=wx06f-4kKx8%3Fsi%3DMR9XoRr1e2A8TZnt

Görkorcsolyás trükkök duplán

Egy svájci ikerpár, a 14 éves Naemi és Alena Stump egészen különleges hobbinak hódol. Közös szenvedélyük a szinkrongörkorcsolyázás, technikájukat pedig mára tökélyre fejlesztették. Tavaly két világrekordot is felállítottak együtt: fél perc alatt 11, egy perc alatt 21 szinkronizált trükköt mutattak be egy 3,9 méteres rámpán. Elmondásuk szerint a hihetetlen teljesítmény titka az, hogy jól ismerik egymást, és anélkül is tudják, mire gondol a másik, hogy kommunikálniuk kellene.

Szakmát szerzett az ötéves fiú

A legtöbb ember hosszasan, akár évtizedekig keresgél, mire megtalálja a számára legmegfelelőbb szakmát. Az indiai Pratjaks Vidzsaj viszont már a hatodik születésnapja előtt rátalált az álommunkára: 5 évesen és 337 naposan hivatalos jógaoktató-vizsgát tett a 200 órás képzés elvégzését követően. Ezzel ő lett szakmája valaha volt legfiatalabb képviselője. Célja, hogy az ősi jóga tudását szerte a világban elterjessze, ezáltal elősegítve, hogy minden ember egészséges és stresszmentes életet élhessen.

Mágus a középiskolából

Az ír Cillian O’Connor máris valóra váltotta gyermekkori álmát, pedig még mindig csak gyerek. A 15 éves fiú imádja a bűvésztrükköket, egyszersmind mesterien is űzi azokat. Guinness-rekorderi címet is szerzett 2024-ben azáltal, hogy egyetlen perc alatt 28 különböző trükköt mutatott be. Soha egyetlen 16 éven aluli kollégája sem volt még képes hasonlóra.

https://youtube.com/watch?v=JaMWAltSNaI%3Fsi%3DXA345iHGMZsf42qU

Nagy lábon él

A michigani Goodrich városában élő Eric Kilburn a többiekhez képest egészen eltérő módon lett világrekorder: neki van ugyanis a legnagyobb lába és keze a tinédzserek között. A belső talphossza 34,3 centiméter, a tenyérhossza pedig 23,2 centiméter. Mindkét adat felülmúlja az átlagos felnőtt férfiakét. Eric ötödikes kora óta nem talál magának cipőt a cipőboltokban, amióta azonban híressé vált, nagy cipőgyártó cégek támogatják egyéni igényeihez igazított cipőkkel és bakancsokkal.

A legfiatalabb rovatvezető

A brit Aneeshwar Kunchala elkötelezett környezetvédő, aki már egészen fiatalon küldetésének tekinti a Föld megmentését. Emellett kétszeres Guinness-rekordernek vallhatja mint a legfiatalabb dokumentumfilmes és rovatvezető egy újságnál. Nyolcéves korára ugyanis saját rovata van a gyermekeknek szóló First Newsnál, emellett ő a Sky Kids COP27 – Six Ways to Save Our Planet (Hat lehetőség bolygónk megmentésére) című dokumentumfilmjének narrátora.

