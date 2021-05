7 étel, amely tele van káliummal

A kálium nagyon fontos ásványi anyag a szervezet számára: elengedhetetlen a csontok és a szív egészsége érdekében, különösen fontos a magas vérnyomásban szenvedők számára, és segít megelőzni a stroke és a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását.

Mivel szervezetünk nem képes magától előállítani, táplálkozásunk során kell bejuttatnunk belőle az ajánlott mennyiséget, amely felnőttek esetében 3500 milligramm. Az alábbi ételek mind nagy mennyiségben tartalmaznak ebből az ásványi anyagból.

Fehérbab

A bab- és lencsefélék mind gazdag forrásai a káliumnak, és ezek közül is kiemelkedő a fehérbab: egy csészényi (kb. 180 g) ebből a hüvelyesből 834 mg káliumot tartalmaz. A fehérbab emellett nagy mennyiségű tiamint, folsavat, vasat, magnéziumot és mangánt is tartalmaz, és rostban és antioxidánsokban is gazdag.

Fehér burgonya

A fehér burgonya szintén kiemelkedő káliumforrás: a héjában sült burgonya 100 grammjában 524 mg kálium található. Magában a burgonyában is található kálium, de a héjában koncentrálódik ennek jó része, ezért érdemes ilyen módon elkészíteni. Amellett, hogy jó káliumforrás, nagy mennyiségben tartalmaz mangánt, C- és B6-vitaminokat is.

Cékla

A cékla nagyon egészséges zöldségféle, amelyet magas káliumtartalma miatt is érdemes fogyasztani: egy csésze (kb. 170 g) céklában ugyanis 518 mg található belőle. Emellett szintén magas a mangántartalma, élénkvörös színének köszönhetően pedig gazdag antioxidánsforrás is, amely segíti a sejtregenerációt és véd az oxidatív stressz és a gyulladások ellen is.

Paszternák

A paszternák egy gyökérzöldség, amelyből egy csészényi (kb. 156 g) 572 mg káliumot tartalmaz. Emellett C-vitaminban és folsavban is gazdag, melyek elengedhetetlenek a bőr és a sejtek egészségéhez, illetve segítenek megelőzni a születési rendellenességeket, ezért kismamák számára is ajánlott a fogyasztása.

Spenót

A spenót rendkívül tápláló zöldség, melyből egy csészényi (kb. 180 g) főzve 834 mg káliumot tartalmaz. Emellett kiemelkedően gazdag A- és K-vitamin-forrás, és sok kalciumot tartalmaz. A levélzöldségek közül az egyik leggazdagabb antioxidánsforrás.

Paradicsomszósz

Egy csésze (kb. 200 ml) paradicsomszószban 783 mg kálium található, emellett tartalmaz rezet is, és jelentős mértékben A-, B6-, C- és E-vitaminokat. A paradicsomban található egy likopin nevű anyag is, amely segít leküzdeni a gyulladással járó betegségeket és megelőzni olyan daganatos megbetegedéseket mint a prosztatarák.

Banán

A banán az egyik legismertebb káliumforrás: egy közepes banánban nagyjából 422 mg található. Emellett gazdag B6- és C-vitaminban, mangánban, magnéziumban, rostokban és antioxidánsokban is.

