A pszichológusok szerint ezt jelzi, ha könnyen elfelejted mások nevét

Sokakkal előfordul, hogy röviddel a bemutatkozás után máris elfelejtik mások nevét. Mutatjuk, mi állhat a kellemetlen jelenség hátterében.

Alighanem mindenki járt már így: bemutatkoztunk valakinek, kezet ráztunk, váltottunk pár szót, néhány perccel később pedig ráeszméltünk, hogy teljesen elfelejtettük a nevét. Nyilvánvalóan ez a helyzet nagyon kínos érzetet kelthet az emberben, ugyanakkor a pszichológia szerint természetes jelenségről van szó. A névfelejtés mögött ugyanis nem feltétlenül figyelmetlenség vagy rossz memória áll, hanem inkább az, ahogyan memóriánk működik.

Miért nem jutnak eszembe a nevek?

Kutatások szerint a nevek azért maradnak meg nehezebben, mert önmagukban kevés jelentést hordoznak. Míg egy foglalkozás, egy történet vagy egy személyes jellemző erősebb kapaszkodót ad az emlékezetnek, a nevek többnyire csupán önkényesen adott címkék. Jól leírja ezt a pszichológiában Baker/baker paradoxonként ismert megfigyelés: könnyebben megjegyezzük már elsőre, ha valakinek pék a szakmája, mint azt, ha a vezetékneve Pék. Az alábbiakban hét olyan tényezőt mutatunk be a The Expert Editor gyűjtése alapján, amelyek közrejátszhatnak abban, ha hamar elfelejted mások nevét.

Jelentésalapú tanulás

Mint ugye említettük, sokan inkább a jelentéssel bíró információkat rögzítik könnyen: történeteket, szerepeket, helyzeteket, érzelmeket. A nevek ezzel szemben többnyire önkényes hangalakok, amelyek magukban kevés szemantikai tartalommal bírnak, így kevesebb kapaszkodót adnak az agynak. Ezért fordulhat elő, hogy emlékszel arra, hogy valaki például ultrafutóként dolgozik vagy a pénzügyi szektorban dolgozik, miközben a keresztneve kiesik.

Hogyan javítható? Adj azonnal jelentést a bemutatkozáskor elhangzó névnek: köss hozzá valamilyen képet, akár rímet vagy személyes asszociációt. Ha a vezetéknév Kecskeméti, gondolj a városra, ha a keresztnév Rózsa, gondolj a virágra, és így tovább.

Szétesik a figyelem bemutatkozáskor

A bemutatkozás tipikusan multitaskingot igénylő helyzet: kezet rázol, figyeled a környezeted, azon gondolkodsz, mit mondj legközelebb, esetleg a telefonodat is kezeled. A memória szempontjából ez problémás, mert a figyelem megosztása rontja az események rögzítését. Ha a név elhangzásakor nincs a figyelmed fókuszában az információ, az emléknyom már eleve gyenge lesz.

Hogyan javítható? Egyszerre csak egy dologra figyelj! Állj meg egy pillanatra bemutatkozás után, és ismételd vissza a nevet: „Örülök, hogy megismerhetlek, Anita!” Néhány másodpercnyi teljes figyelem bizony sokat számít.

A következő megszólaló effektus

Ha éppen azon gondolkodsz, mit fogsz mondani, akkor valójában nem az elhangzó információra figyelsz, hanem a saját szereplésedre készülsz. Kísérletek szerint az emberek kevésbé emlékeznek arra, ami közvetlenül a saját megszólalásuk előtt vagy után hangzik el, mert a figyelmüket a következő „performansz” köti le. Ez különösen gyakori bemutatkozáskor – pont akkor hangzanak el a nevek, amikor a figyelem elfordul.

Hogyan javítható? Tegyél fel egy névvel kapcsolatos kérdést még a saját megszólalásod előtt: „Hogyan szereted, ha szólítanak? Anna vagy Ancsa?” Így egy második, tisztább rögzítési pillanat jön létre.

A hangalapú munkamemória túlterhelése

A munkamemória csupán ideiglenesen tárolja az új hanginformációkat. Ez a rendszer azonban érzékeny a hasonlóságra: ha több, hangzásban hasonló név hangzik el (például Balázs és Bálint, Dániel és Dávid), azok könnyen összekeverednek egymással, és romlik a rövid távú felidézés.

Hogyan javítható? Minden névhez kapcsolj egy egyedi jellemzőt („Balázs kék pólót visel”, „Bálint szeret kosárlabdázni”), így nem csak hang alapján próbálja majd agyad eltárolni az információt.

A nyelved hegyén van a név, mégsem jön elő

Akkor jelentkezik, amikor tudjuk, hogy ismerjük az adott információt, de nem tudjuk előhívni. A kutatások szerint ez különösen gyakori neveknél, mert a név visszahívása egy nagyon pontos, „mindent vagy semmit” típusú folyamat: a helyes hangalak kell hozzá. A téves találgatás pedig akár meg is nehezítheti a helyes válasz előhívását.

Hogyan javítható? Ne tippelgess! Inkább kérj egy kis segítséget a felidézéshez („M betűvel kezdődik?”), vagy egyszerűen kérd meg a másikat, hogy mondja el újra a teljes nevét.

Nem használod elégszer a nevet

Egy név egyszeri hallásra ritkán rögzül tartósan. Két jól ismert hatás magyarázza ezt: ha nem próbáljuk visszaidézni a nevet, és nem ismételjük időben elosztva, az emléknyom gyorsan elhalványul.

Hogyan javítható? Használd a nevet 2–3 alkalommal az első időszakban: bemutatkozáskor, búcsúzáskor, majd később még egyszer (például egy rövid üzenetben).

Túl sok hasonló inger

A memória nehezen kezeli, ha sok új információ nagyon hasonlít egymásra. Ha sok hasonló korú, szakmájú és megjelenésű emberrel találkozol, agyad hasonló mintákat próbál összerakni Ez növeli az interferenciát, és nehezíti a pontos visszaidézést.

Hogyan javítható? Keress egyedi, megkülönböztető jegyeket: „Alex, akinek ezüst orrpiercingje van”, vagy „Tamás, aki mindig Hofi-idézetekkel viccelődik”.

Összességében tehát a névfelejtés nem memóriahiba, hanem több, jól ismert kognitív folyamat eredője. A nevek kevés jelentést hordoznak, gyakran rosszkor halljuk őket, és könnyen versenyeznek más hasonló információkkal a memóriában. A jó hír: a név rögzítése jelentősen javítható, ha jelentést adunk neki, figyelmet szentelünk a bemutatkozásnak, illetve tudatosan ismételjük.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images



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