Aki vet, arat – vetőmagcsomag a nagycsaládosoknak

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) fontosnak tartja, hogy ne csak a közösségi és kulturális alkalmakon, de a hétköznapokban is hozzá tudjon járulni tagcsaládjai életminőségéhez. Ennek megfelelve, hagyományos módon 2026-ban is meghirdette egyik legnépszerűbb programját – a vetőmagosztást. Szinte minden tavasszal nagy érdeklődésnek örvend ez a támogatási lehetőség, hiszen ebben az évben is legalább 400 család igényelt csomagot, melybe közel húszféle (bab, sárgarépa, karalábé, petrezselyem, paradicsom, uborka stb.) mag került.

Kárpátalja minden szegletéből, mintegy 85 településről igényeltek családok vetőmagot, amit Beregszászban, a KMNE irodájában vehettek át. A programot ezúttal is a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatta, a magvakat pedig a csongori Kabácíj családtól vásároltuk meg, akik nagyon ügyesen szét is csomagolták a vetőmagokat a 400 család részére. Hálásak vagyunk a támogatásért és az odaadó munkáért!

Nagy segítség ez a nagycsaládok számára, hiszen szinte mindenkinek van egy kis kertje, amit megművelnek, és nyáron már a saját, biozöldségeik kerülhetnek az asztalra. Illetve ez egy pozitív visszajelzés az egyesületnek is, hiszen az a család, amelyik vet, az aratni is fog.

Pivnyeva Nikolett,

irodavezető