Átadták a felújított játszóteret Nagyberegen

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított nagyberegi játszóteret június 20-án. Az eseményhez kapcsolódva az Együtt Nagyberegért Civil Szervezet és a Nagyberegi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében gyermeknapot is tartottak.

A megnyitót követően kulturális műsorral készültek a fellépők: a nagyberegi Tulipán Tanoda Néptánccsoportja, a Nagyberegi Napraforgó, valamint a Kígyósi Szederinda Néptáncegyüttes.

A rendezvényen számos program várta a gyermekeket. A résztvevők kipróbálhatták a körhintát, az ugrálóvárat, valamint a kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A gyerekek megismerkedhettek a rendőrségi és tűzoltó járművekkel, illetve azok felszereléseivel is. A Derceni Önkéntes Tűzoltók frissítő locsolása külön élményt jelentett a nyári melegben, a helyi gyülekezet ifjúsági csoportja pedig arcfestéssel kedveskedett a legkisebbeknek.

A napot táncház zárta, amely a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg. A zenét a Csipkés együttes biztosította.

A játszótér felújítása közösségi összefogással, az Együtt Nagyberegért C. Sz. kezdeményezésére és szervezésében valósult meg. A munkálatokhoz nagyberegi vállalkozók, önkéntesek és helyi lakosok is hozzájárultak anyagi támogatással, eszközökkel, valamint kétkezi munkával. A felújítás alapját a tavalyi jótékonysági családi nap tombolasorsolásából befolyt összeg jelentette.

A szervezők kiemelték: a megújult játszótér nemcsak egy közösségi tér, hanem a helyiek összefogásának eredménye is, amely a jövőben a gyermekek és családok számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget.

Kép forrása: Együtt Nagyberegért C. SZ.

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