Gyermeknappal és játszótér-átadóval ünnepel Nagybereg június 20-án

Június 20-án, szombaton 13.00 órától gyermeknapi rendezvényre és a település új játszóterének ünnepélyes átadására várják az érdeklődőket Nagyberegen.

A szervezők egész délután színes programokkal készülnek a családok számára. Ugrálóvár, körhinta, fagylalt, pattogatott kukorica, vattacukor, kézműves-foglalkozások és táncház várja a résztvevőket.

A rendezvény kulturális programjában helyi és környékbeli néptánccsoportok lépnek színpadra. Fellép a Nagyberegi Tulipán Néptáncegyüttes, a Kígyósi Szederinda Néptáncegyüttes, valamint a Nagyberegi Napraforgó Tánccsoport, akik hagyományőrző műsorukkal gazdagítják az ünnepi délutánt.

A gyermeknapi program különleges alkalom a közösség számára, hiszen az új játszótér átadásával a település egy új, a gyermekek és családok számára kialakított közösségi térrel gazdagodik.

Az esemény kiváló lehetőséget kínál a családoknak a közös kikapcsolódásra, a gyermekeknek pedig egy élményekkel teli délutánra.

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