Az elmúlt héten 43 gyermek jött a világra Munkácson

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt hét folyamán 43 újszülött látott napvilágot – közölte az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán hétfőn.

A csecsemők között 17 kislány és 26 kisfiú van. Közülük 2 ikerpár.

A kismamák közül hatan Munkács városából, 16-an a Munkácsi járásból, 19-en pedig más járásokból érkeztek a kórházba.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját a kórház hivatalos oldalán tekinthetik meg.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →