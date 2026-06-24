Eltűnő beregszászi emlékek: az enyészeté lett a legendás Oázis

Egy újabb darabja tűnik el Beregszász közelmúltjának: mára szinte teljesen az enyészeté lett az egykor nagy népszerűségnek örvendő Oázis csárda, amely a Vérke-parton, az azonos nevű parkban várta vendégeit hosszú éveken át.

A valaha hangulatos és gondozott vendéglátóhely ma már elhagyatott épületként áll. A teraszokon nem hallani beszélgetést, nevetést, a vendégek helyét pedig a csend és a pusztulás vette át.

Az Oázis azonban sokkal több volt egyszerű kávézónál vagy sörözőnél. A helyi lakosok számára igazi találkozóhelynek számított, amely generációk emlékezetében őrződött meg. A létesítmény a kilencvenes évek közepén nyitotta meg kapuit, és hamar a város egyik legismertebb vendéglátóhelyévé vált.

Sokan elsősorban a legendás lángos miatt keresték fel az Oázist. A hely különlegességét az is bizonyítja, hogy Olekszandr Bohdanov kárpátaljai gasztroblogger korábban úgy nyilatkozott: itt készítik Kárpátalja egyik legjobb lángosát. A véleménynek köszönhetően nemcsak a beregszásziak, hanem a megye más településeiről érkezők is gyakran felkeresték a csárdát.

A Vérke partján kialakított terasz, a park fáinak árnyéka és a nyugodt környezet sajátos hangulatot kölcsönzött a helynek. Sokan családi ünnepségeket, születésnapokat vagy baráti összejöveteleket tartottak itt, mások egyszerűen egy korsó csapolt sör vagy egy pohár kvasz mellett pihenték ki a hétköznapok fáradalmait.

A vendégek körében nemcsak a lángos volt népszerű. Többen a hagyományos magyar halászlé miatt is visszajártak, és a hely atmoszféráját autentikus magyar vendéglátásként jellemezték.

Az idő azonban nem kedvezett az egykor virágzó vendéglátóhelynek. Az épület állapota az évek során jelentősen leromlott, a környezet elveszítette korábbi rendezettségét. Az egykori városi találkozóhelyből mára csupán egy elhagyatott, pusztuló épület maradt.

Az Oázis eltűnésével Beregszász történetének egy újabb fejezete zárul le. Egy olyan helyé, amelyhez számtalan személyes emlék, családi történet és közös élmény kötődik. A legendás lángos, a Vérke-parti esték és a sajátos hangulat ma már leginkább a régi fényképeken és a törzsvendégek emlékeiben él tovább.

Turisztikai oldalakon az Oázis jelenleg „végleg bezárt” státusszal szerepel.

A goloskarpat.info nyomán.

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