Kárpátaljaiak részesültek magas állami kitüntetésben

Ukrajnában 2000 óta méltatják a helyi önkormányzatok napját december 7-én. Idén ebből az alkalomból Volodimir Zelenszkij államfő három kárpátaljai személynek adományozott magas állami kitüntetést – derül ki az elnöki hivatal honlapján közzétett rendeletből.

Ennek tanúsága szerint a most kitüntetett személyek az államépítéshez és az önkormányzatok fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásuk, valamint hivatali kötelezettségeik hadiállapot idején tanusított önzetlen teljesítsének elismeréseként vehették át az Érdemekért Érdemrend III. fokozatát.

A kitüntetésben részesült:

Pavlij Nazarij, a Huszti Járási Tanács képviselője;

Kostura Vaszil, a munkácsi járási Nagylucska (Veliki Lucski) önkormányzatának vezetője;

Deljatincsuk Andrij, a rahói járási Kőrösmező (Jaszinya) önkormányzatának vezetője.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: krm.gov.ua