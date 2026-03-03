Februárban 170 kisbaba született Ungváron

Az Ungvári Városi Multidiszciplináris Klinikai Kórházban 170 újszülött látott napvilágot az elmúlt hónapban – közölte az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán.

Az újszülöttek között 93 kisfiú és 77 kislány van. Február folyamán 4 ikerpár született a kórházban.

A legnagyobb súlyú baba egy 4,7 kilogrammos kislány volt, szülei az Ungvári járásból származnak. A legkisebb súllyal egy Técsői járási édesanya kisfiú született. A csecsemő 1,1 kilogrammal jött a világra.

Az anyukák között 36 ungvári, 63 ungvári járás, 67-en Kárpátalja különböző részeiről érkeztek vagy pedig belső menekültek.

Kárpátalja.ma