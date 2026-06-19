Jótékonysági gyermeknap a Nagybégányi kistérség szervezésében

Gyermekzsivajtól volt hangos az asztélyi futballpálya június 18-án, ahol immár negyedik alkalommal rendezte meg gyermeknapi programját a Nagybégányi kistérség Gyermekeink – a mi jövőnk címmel.

Az esemény számos színes programot kínált a kisebb és nagyobb érdeklődők számára egyaránt. A résztvevők jótékonysági futáson, labdarúgótornán, bogrács- és pizzakészítő, valamint hagyományőrző sátordíszítő versenyeken vehettek részt. Emellett arcfestés, ugrálóvárak, körhinta és kézműves foglalkozások várták a gyermekeket.

A programot kulturális műsor is színesítette, a kistérség fellépői tánccal, énekkel és verssel léptek színpadra. A rendezvényt táncház zárta.

A gyermeknap egyik legjobban várt része a tombolasorsolás és az oklevélátadó volt.

A tombolából befolyt összeget jótékony célra ajánlották fel. Az okleveleket pedig az 1–5. és 6–9. osztályos tanulók, a kistérség egykori végzős diákjai, valamint a pedagógusok és intézményi munkatársak számára meghirdetett versenyek legjobbjai vehették át.

A jótékonysági programokból befolyt összeget többek között a bátyúi gyermekotthon támogatására fordítják.

Az esemény kapcsán Nagy Anna, a Nagybégányi kistérség polgármestere nyilatkozott lapunknak:

– Mi is lehetne fontosabb a gyermekeinknél? Ha nincsenek gyerekek, nincs utánpótlás, nem működnek az iskoláink, az óvodáink, és ahol már nincs iskola vagy óvoda, ott a település jövője is veszélybe kerül. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a háborús helyzet ellenére minél több programot tudjunk biztosítani a gyermekek számára. Szinte minden hónapban szervezünk különböző rendezvényeket – mese- és versmondó versenyeket, farsangot, betlehemes programokat – és ez az alkalom is ennek a törekvésnek a része. Igyekszünk évről évre emelni a színvonalat, így a gyermeknap mára szinte fesztiválhangulatú eseménnyé nőtte ki magát.

Hozzátette: az idei rendezvény újdonsága a jótékonysági futóverseny volt, amelynek résztvevői egy két kilométeres távot teljesítettek.

– A programmal elsősorban a sportot és az egészséges életmódot szeretnénk népszerűsíteni. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megtapasztalják, milyen érték másokon segíteni, és mennyire fontos odafigyelni egymásra.

Orbán Viktória

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