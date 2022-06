Hamarosan megkezdődik az áfonya szüretelése a Rahói járásban

Júliusban már megkezdődik az áfonya szedése a Rahói járásban – tudatta június 28-án a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

Jelenleg 1 liter áfonya ára 150 hrivnya.

A hadiállapot idején az ukrán–román határ közelében lévő turistaútvonalak nem látogathatóak, a helyzetre való tekintettel ezeken az útvonalakon korlátozásokat vezettek be. Azonban még így is sok helyen kedvünkre szedhetünk a bogyós gyümölcsből.

Termését és levelét a népi gyógyászat is felhasználja. A kárpátaljai és az erdélyi havasok jellegzetes gyümölcse.



Bogyója gyümölcssavakat, cukrot, pektint, cseranyagot, vitaminokat, flavonoidokat (főleg antociánokat), arbutint, sok vasat, A-, D- és C-vitamint tartalmaz.





Gyümölcse közkedvelt lekvárok, gyümölcslevesek, gyümölcssaláták alapanyaga, sütemények ízesítője, tölteléke. Gyümölcsbornak, likőrnek, szörpnek vagy teának elkészítve is nagyon jó hatású a bélflórára, mert ellenállóvá teszi a bél nyálkahártyáját az emésztési zavarokkal, krónikus bélhuruttal, bélfertőzésekkel, hasmenéssel szemben, és a szájbetegségeknél is jó szolgálatot tesz.



A levéből főzött tea epe- és hólyagbetegségek orvossága, vesetisztító. Levele cukorbajra jó, akár nyersen is. Nagyobb mennyiségben akár fájdalmas gyomorösszehúzó hatása lehet. A dietetikusok szerint érdemes naponta fogyasztani.

Kárpátalja.ma

Fotó: Illusztráció