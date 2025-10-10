Óriás méretű gombát találtak Kárpátalján

Nagy visszhangja van az ukrajnai médiában egy hatalmas fehér színű gombát ábrázoló fotónak, melyet a legnagyobb közösségi oldalra töltött fel egy kárpátaljai gombász. A nagy méretű csemege valójában egy óriáspöfeteg – írja az Agronews.ua.

A képre reagáló felhasználók azt írták, hogy az óriáspöfeteg íze hasonlít a húséhoz, és szeleteit gyakran rántva készítik és fogyasztják.

A portál hozzáteszi, habár ez a gombafajta egész Ukrajnában honos, a természetjárók ritkán találkozhatnak vele. Főképp erdőszéleken, réteken fordul elő, jellemzően eső után.

Kárpátalja.ma

Forrás: Agronews.ua