Hazajárás az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet tartott előadást az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen augusztus 26-án Tiszapéterfalván. Az eseményen Bíró András, Varjú Zoltán és Vezsdel László mutatta be az egylet munkásságát.

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet indulása a Hazajáró sorozattal kezdődött 2011-ben, amikor a 8–9. részben Kárpátalját mutatták be. Ezután a sorozat stábja többször is ellátogatott megyénkbe. A tv-sorozatból közösség szerveződött, és 2015-ben kezdődött meg a Hazajáró Honismereti Túraegyesület útja, ami alapján 2019-ben Kárpátalján is elkezdtek egy egyesületben gondolkodni. 2020 elején kezdődtek meg a túrák kis hazánkban a Kárpátaljai Hazajáró Egylet kötelékében.

A tavaly kezdődött pandémiában, a korlátozások idején az előírások a kis közösségek természetjárását nem tiltották meg. Így a kárpátaljai kirándulni vágyók családi-baráti közösségben kezdték meg a túrákat, amit a közösségi felületeken is megosztottak. A program sokaknak megtetszett, és folyamatosan csatlakoznak a szervezethez. Eddig 39 programot tudtak lebonyolítani.

Elmondták, hogy az egylet missziójának tekinti, hogy Kárpátalját megismertessék, mélyítsék ezzel a kis hazánk jó hírét, és felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. A szervezet másik nagy célja a közösségépítés.

– Úgy érezzük, hogy valóban egy, a kárpátaljai magyarságon belüli kis sziget lettünk – mondta Bíró András. Kifejtette, hogy a túrázók zöme magyar, de másokat is sok szeretettel várnak. A tagságról is szó esett, illetve tanácsokkal látták el azokat, akik kezdőkként vágnának bele a túrázásba.

Kárpátalján a szervezett túrázás gyökerei Trianon előttig nyúlnak vissza. Az előadáson elhangzott, hogy az I. világháború előtt nagy divatját élte a hegymászás, különböző túraegyesületek is voltak, mint például a Kárpát Egyesület. A bécsi döntés után megpróbálták a Nagy Háború előtt elindult folyamatot újraéleszteni, de nem értek el sok sikert egészen a Kárpátaljai Hazajáró Egylet megalakulásáig, amivel igyekeznek ezt a régi hagyományt ápolni és megújítani.

Az előadók a jelenlévőket is arra biztatták, hogy próbálják ki a hazai természetjárást.

A bemutató után a nyári egyetemisták evezésen vehettek részt a Tisza folyón, Seremet Sándor vezetésével.

Az esti programon QuizNightot szerveznek, amit majd Bence Norbert, a Momentum Doctorandus alelnöke vezet, éjjel pedig kalandtúra várja a résztvevőket A nagy pénzrablás tematikájára.

Az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemet Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Momentum Doctorandus között szervezte Tiszapéterfalván a Kárpátaljai Szövetség partnerségével.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Rákóczi Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület támogatásával, továbbá az Újnemzedékkel együttműködve valósult meg.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma