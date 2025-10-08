Idén már 93 pár kötött házasságot a munkácsi várban

Házasság egy nap alatt – ezzel a jelmondattal hívja fel a figyelmet a munkácsi városvezetés arra különleges lehetőségre, mellyel 2025-ben már 93 pár élt. A házasulandók a munkácsi vár ódon falai között mondták ki a boldogító igent – olvasható a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán.

A szertartás, melyet az anyakönyvvezető végez, a vár középső udvarának egyik hangulatos termében zajlik. Tavaly 139 pár lépett itt frigyre, amire – az anyakönyvi hivatallal egyeztetve – valóban egy nap alatt került sor.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács