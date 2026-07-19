Házi szúnyogcsapda négy összetevőből

A szúnyogok amellett, hogy kellemetlenek, súlyos betegségeket is terjeszthetnek. Ha semmi sem használ ellenük, ezt a házi praktikát érdemes kipróbálni.

A szúnyogok igencsak meg tudják keseríteni a nyárestéket, ráadásul komoly egészségügyi kockázatuk is van. A számtalan riasztó tipp közül a szúnyogcsapda az egyik legnépszerűbb. Egy, a közösségi médiában sokak által ismert kertészeti szakértő szerint a módszer alapja rendkívül egyszerű, és tényleg csak néhány, a legtöbb otthonban megtalálható alapanyag kell hozzá, ráadásul semmi számunkra mérgező nincs benne – szúrta ki az Agroforum.

Így készíthetjük el a szúnyogcsapdát

Fogjunk egy műanyag flakont és vágjuk ketté! Töltsünk bele vizet, tegyünk bele cukrot, majd élesztő és meleg víz keverékét! Végül a flakon tetejét megfordítva helyezzük annak alsó részébe!

Az így létrejött elegy szén-dioxidot termel, amely a kilélegzett levegőhöz hasonlóan vonzza a szúnyogokat. A csapda hatékonyságát növelheti, ha a vízhez néhány csepp babasampont is adunk. Ez csökkenti a víz felületi feszültségét, így a rovarok könnyebben belefulladnak. A szakértő szerint egy kék fényforrás további vonzerőt jelenthet a vérszívók számára.

Forrás: hazipatika.com

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