Hőmérsékleti rekord dőlt meg Ungváron

Új napi melegrekordot mértek Ungváron: június 26-án a levegő legmagasabb hőmérséklete elérte a 33,4 Celsius-fokot, ami az 1946 óta vezetett mérések alapján a legmagasabb érték ezen a napon.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint ezzel megdőlt a június 26-i korábbi hőmérsékleti rekord.

A meteorológiai adatok szerint ugyanezen a napon a legalacsonyabb hőmérsékletet 1984-ben regisztrálták, amikor mindössze 8,4 Celsius-fokot mértek.

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